Принц Гарри признался, что пишет мемуары о своей жизни. Герцог Сассекский планирует опубликовать произведения уже в 2022 году в одном из крупнейших американских издательств Penguin Random House.

36-летний принц заявил, что в мемуарах “точно и вполне правдиво” будут описаны воспоминания из его жизни. Это будут истории о победах и неудачах герцога, а также о полученных уроках.

— За эти годы я носил много головных уборов как в прямом, так и в переносном смысле, и я надеюсь, что, рассказывая свою историю — максимумы и минимумы, ошибки, полученные уроки — я могу помочь показать, что независимо от того, откуда мы произошли, у нас больше общего, чем мы думаем.

Гарри подчеркнул, что эти истории он пишет не как принц, которым родился, а как мужчина, которым он стал. Известно, что средства от продажи книг пойдут на благотворительность.

Представитель принца заявил, что публикация не будет соглашаться с Букингемским дворцом. В пресс-релизе мемуары описываются как близкие, душевные, честные и трогательные.

Недавно Меган Маркл, жена Гарри, также стала автором книги. В июне вышла детская книга The Bench (Лавка).

Герцогиню Сассекскую вдохновили на ее написание отношения мужа с сыном Арчи. Кроме печатного формата, появится и аудиокнига, которую озвучит сама Меган.