Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес
Валентина Чорна |

Беременная Эшли Грэм обнажилась посреди поля

Ешлі Грем

Американская модель plus-size Эшли Грэм поделилась новым пикантным фото.

На личной странице в Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой предстала полностью обнаженной посреди поля.

Эшли Грэм прикрыла грудь руками, акцентировав внимание на беременном животе. Фотосессию модель устроила на природе, позади нее виднеется лес.

— Вибрации матери-земли, — лаконично подписала фото Эшли.

Поклонники оценили новую фотографию звезды и отметили, что Эшли очень красивая и нежная.

  • Ты такая красивая!
  • Божественная!
  • Эшли, ты вдохновляешь!
  • Я в восторге от твоей смелости и того, что ты несешь в массы!
  • Это так потрясающе!
  • Тебе идет беременность.

Заметим, что недавно Эшли Грэм публично сообщила о второй беременности.

Она опубликовала снимок, на котором предстала посреди поля в белой рубашке на голое тело.

Модель Эшли Грэм и фотограф Джастин Эрвин поженились 14 августа 2010 года.

Пара воспитывает сына Айзека, который родился 18 января 2020 года.

Читайте
Следом за Alyona Alyona: Эшли Грэм опубликовала фото в нижнем белье

Фото: Эшли Грэм

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка