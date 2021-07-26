Американская модель plus-size Эшли Грэм поделилась новым пикантным фото.
На личной странице в Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой предстала полностью обнаженной посреди поля.
Эшли Грэм прикрыла грудь руками, акцентировав внимание на беременном животе. Фотосессию модель устроила на природе, позади нее виднеется лес.
— Вибрации матери-земли, — лаконично подписала фото Эшли.
Поклонники оценили новую фотографию звезды и отметили, что Эшли очень красивая и нежная.
- Ты такая красивая!
- Божественная!
- Эшли, ты вдохновляешь!
- Я в восторге от твоей смелости и того, что ты несешь в массы!
- Это так потрясающе!
- Тебе идет беременность.
Заметим, что недавно Эшли Грэм публично сообщила о второй беременности.
Она опубликовала снимок, на котором предстала посреди поля в белой рубашке на голое тело.
Модель Эшли Грэм и фотограф Джастин Эрвин поженились 14 августа 2010 года.
Пара воспитывает сына Айзека, который родился 18 января 2020 года.
Фото: Эшли Грэм