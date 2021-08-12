Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года

Российскому певцу Филиппу Киркорову на три года запретили въезд на территорию Украины.

Об этом официально сообщила Служба безопасности Украины на запрос агентства УНН.

— По результатам рассмотрения сообщаем, что в интересах обеспечения национальной безопасности Украины и руководствуясь ч.1 и ч. 3 ст. 13 Закона Украины О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда для запрашиваемого Вами лица на территорию Украины сроком на три года, — говорится в сообщении.

Основной причиной такого решения стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией.

Ранее Филиппа Киркорова зачислили в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Включение в этот список происходит по представлению Службы безопасности автоматически.

На следующий день российский певец отреагировал на решение Минкульта и СБУ.

На личной странице в Instagram от обнародовал видеообращение, в котором спел на украинском и отметил, что гордится тем, что произошло.

Артист был уверен, что эта ситуация поможет стать ему еще популярнее.

Но уже через пять дней Филипп Киркоров исчез из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Фото: Филипп Киркоров