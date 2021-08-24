Украинская певица Jerry Heil и ведущая бекстейдж-шоу Україна має талант выпустила новое видео под названием Гімн молоді, где спела вместе со своими поклонниками.

Знаменитость также поздравила Украину с Днем Независимости и рассказала более подробно о сути видео.

— Я горжусь своим поколением! Мы свежие, с новыми идеями, не привязанные к стереотипам наших предков, но при этом мы сумели сохранить их ценности и традиции! Когда я исполнила гимн сама, то поняла, что этого мало. Это должен быть хор нового поколения, о котором я всегда мечтала. Надеюсь, это произведение сможет стать гимном молодежи, — поделилась своими мыслями Jerry Heil.

В видео Jerry Heil вместе со своими подписчиками идут по Пешеходному мосту в Киеве и поют Гимн молодежи. В конце видео появляется надпись Далі буде, что намекает на возможное продвижение гимна в массы.

— Вы только посмотрите на этих прекрасных людей на видео! Это все — мои подписчики, представляете? Моя #пандатім! Из разных городов Украины! Мы съехались в Киев, чтобы спеть, что мы готовы развиваться! Вы у меня очень талантливые, панды! — рассказала звезда о создании видео в Instagram.

Ранее украинские звезды также поздравляли Украину с Днем Независимости. К примеру, Василий Вирастюк сделал настоящую татуировку на спине, а Дзидзьо исполнил гимн Украины и поделился записью с поклонниками. Известный комментатор и телеведущий Тимур Мирошниченко опубликовал в Instagram свое фото в вышиванке, и призвал украинцев следовать примеру Украины — расти и развиваться.

Jerry Heil умеет привлекать к себе внимание — ранее она устроила свадебную церемонию, на которой женилась сама на себе. На свадьбе певица пригласила гостей и накрыла праздничные столы. Остальные аттрибуты этого праздника также присутствовали — тамада, каравай, и даже драка.

Фото: Jery Heil