22-летний танцор из балета Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко рассказал о состоянии здоровья и поблагодарил пользователей сети за поддержку. Подробности выздоровления парень раскрыл в своем Instagram.

По словам Евгения, правый глаз видит гораздо лучше, и за это он благодарит компетентных врачей. Состояние отверстия на шее также улучшается — оно постепенно затягивается, и после нескольких перевязок можно будет забыть о проблеме. Парень уже думает над эскизом татуировки, чтобы красиво скрыть этот шрам после восстановления.

Он сильно потерял в весе за время лечения. На восстановление тратилось много энергии, и он сбросил 13 кг. Для восстановления массы Евгений очень много есть и спит, а также старается очень много ходить — прогулки еще никому не вредили.

1 августа возле столичного гей-клуба Lift Евгений случайно столкнулся с военным УГО. Тот сильно ударил парня, из-за чего Гончаренко потерял сознание и упал на тротуар. Парень перебывал в коме.

На днях танцора наконец выписали из больницы, где он провел практически месяц. Две недели он пробыл в коме. И во время эксклюзивного интервью ICTV его отчим Владислав рассказал о процессе лечения. Ежедневная стоимость препаратов составляла от 3 до 5 тыс. грн, а реабилитация может продлиться больше года.

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Фото: Евгений Гончаренко