30-летний Спенсер Элден, изображенный младенцем на обложке легендарного альбома Nirvana Nevermind, подал иск на группу за распространение детской порнографии. По словам мужчины, участники рок-группы нанесли ему огромный ущерб, торгуя изображением по всему миру.

В иске утверждается, что участники Nirvana хранили и рекламировали коммерческую детскую порнографию с изображением Спенсера, получая за это денежные вознаграждения.

Родители Элдена так и не подписали разрешение на использование фотографий четырехмесячного ребенка — мужчина не получил денег с продажи альбомов и использования снимка.

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На сегодня обложка альбома Nevermind — одна из самых известных из всех рок-альбомов. Компакт-диски были проданы тиражом более 30 млн копий.

В иске также идет речь о взыскании по $150 тыс. с каждого из 17 обвиняемых.

Звезды часто оказываются в центре громких скандалов — в средине августа на Ники Минаж и ее мужа Кеннета Петти подали в суд. Иск подала женщина, которую Петти пытался изнасиловать более 25 лет назад. На момент инцидента девушке было 16 лет. Мужчина уже понес наказание за случившееся — он признал свою вину и отсидел в тюрьме 4,5 года.

Однако американские СМИ сообщают о преследовании жертвы звездной парой с целью отказа от претензий. Также пострадавшей предлагали компенсацию в размере $500 тыс.

Источник: Variety