Трейлер супергеройского фильма Человек-паук: Нет пути домой установил новый рекорд по количеству просмотров за первые 24 часа — 355,5 млн просмотров.

Новое творение от Marvel побило рекорд другого супергеройского фильма — Мстители: Финал. Еще в декабре 2018 года трейлер этого бестселлера за сутки собрал 289 млн просмотров.

По данным Sony Pictures, трейлер о Пауке также получил больше всего упоминаний в социальных сетях — 4,5 млн раз за сутки.

Это уже третий по счету фильм о Человеке-пауке в киновселенной Marvel. Главного героя сыграет Том Холланд, которого считают полноценной заменой Тоби Магуайра.

Трейлер раскрыл некоторые детали о сюжете будущего фильма — Питер Паркер не смог скрыть от общества правду о Человеке-Пауке. Он вынужден обратить к Доктору Стрэнджу, который с помощью заклинаний заставит всех забыть о связи Паркера с Пауком, но все идет не по плану.

В трейлере также появились и давние знакомые Паркера — суперзлодей Октавиус (Доктор Осьминог) и Зеленый гоблин, которого сыграет все тот же Уильям Дефо.

Релиз фильма Человек-паук: Нет пути домой состоится в кинотеатрах уже 17 декабря.

К сожалению, мы можем не дождаться еще одного фильма от Marvel — инсайдеры сообщили о возможном переносе выхода Веном 2: Карнаж на 21 января 2022 года. Компания отложит премьеру уже второй раз за месяц — ранее показ картины сдвинули с 24 сентября на 15 октября.

Источник: Sony Pictures Entertainment