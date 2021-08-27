Кинокомпания Paramount показала кадры долгожданного фильма Миссия невыполнима 7 на мероприятии CinemaCon в Лас-Вегасе. На видео также попал момент выполнения смертельного трюка от Тома Круза. В фильме знаменитость прыгает со скалы в Норвегии на мотоцикле, а затем раскрывает парашют для приземления.

Paramount считает этот момент самым сложным в карьере Круза.

New video of Tom Cruise pulling off a massive stunt during the filming of ‘Mission: Impossible 7’. (via @Tom_Cody_SP) pic.twitter.com/IoXtsZyj9v — Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) September 7, 2020

Известно, что голливудская знаменитость потратила очень много времени на выполнение трюка. Для красивых кадров актер выполнил около 500 прыжков с парашютом и 13 тыс. на мотоцикле.

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И хотя Круз не присутствовал на презентации фильма, он заранее записал обращение к своим фанатам.

— Это самая опасная вещь, которую я пытался осуществить; мы работали над этим годами. Я мечтал об этом с самого детства — сказал актер.

Режиссер фильма также заинтриговал публику смелым заявлением:

— Единственное, что меня пугает больше — это планы на Миссия невыполнима 8, — рассказал режиссер Кристофер МакКуорри.

Премьера фильма Миссия невыполнима 7 состоится 26 мая в 2022 году.

Съемки картины были достаточно сложными — в начале лета работу над фильмом пришлось приостановить. Американского актера Тома Круза и всю съемочную группу отправили на самоизоляцию. Оказалось, что у 14 работников и 60 человек оказались положительные тесты на Covid-19.