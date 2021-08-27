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Факты / Шоу-бизнес
Микола Олефіренко |

Миссия невыполнима 7: смертельный прыжок Тома Круза показали на презентации фильма

Том Круз

Кинокомпания Paramount показала кадры долгожданного фильма Миссия невыполнима 7 на мероприятии CinemaCon в Лас-Вегасе. На видео также попал момент выполнения смертельного трюка от Тома Круза. В фильме знаменитость прыгает со скалы в Норвегии на мотоцикле, а затем раскрывает парашют для приземления.

Paramount считает этот момент самым сложным в карьере Круза.

Известно, что голливудская знаменитость потратила очень много времени на выполнение трюка. Для красивых кадров актер выполнил около 500 прыжков с парашютом и 13 тыс. на мотоцикле. 

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И хотя Круз не присутствовал на презентации фильма, он заранее записал обращение к своим фанатам.

— Это самая опасная вещь, которую я пытался осуществить; мы работали над этим годами. Я мечтал об этом с самого детства — сказал актер.

Режиссер фильма также заинтриговал публику смелым заявлением:

— Единственное, что меня пугает больше — это планы на Миссия невыполнима 8, — рассказал режиссер Кристофер МакКуорри. 

Премьера фильма Миссия невыполнима 7 состоится 26 мая в 2022 году.

Съемки картины были достаточно сложными — в начале лета работу над фильмом пришлось приостановить. Американского актера Тома Круза и всю съемочную группу отправили на самоизоляцию. Оказалось, что у 14 работников и 60 человек оказались положительные тесты на Covid-19.

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