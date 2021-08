Кинокомпания Paramount показала кадры долгожданного фильма Миссия невыполнима 7 на мероприятии CinemaCon в Лас-Вегасе. На видео также попал момент выполнения смертельного трюка от Тома Круза. В фильме знаменитость прыгает со скалы в Норвегии на мотоцикле, а затем раскрывает парашют для приземления.

Paramount считает этот момент самым сложным в карьере Круза.

New video of Tom Cruise pulling off a massive stunt during the filming of ‘Mission: Impossible 7’.

(via @Tom_Cody_SP) pic.twitter.com/IoXtsZyj9v

— Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) September 7, 2020