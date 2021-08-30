Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник опубликовала фотографии с участниками украинской скаутской организации Пласт. Знаменитость вспомнила свое детство, в котором также была скаутом. Звезда поделилась снимками в Instagram.

— Так здорово воссоединиться с моей украинской детской скаутской группой Пласт. Спасибо за такой теплый прием! — поделилась своей радостью Кэтрин.

Напомним, что с 6 до 17 лет звезда Викингов была скаутом. По словам актрисы, участие в этом движении стало основой ее воспитания — скаутство помогло выработать дисциплину, соблюдение режима и достичь отличных результатов в обучении боевому искусству тхэквондо.

Свои слова знаменитость подтвердила делом — она является серебряным призером чемпионата Канады по тхэквондо, имеет черный пояс 3 дан по тхэквондо и 2 дан по каратэ. Ее умения и физическая подготовка позволили получить полноценную лицензию телохранителя.

Однако теперь звезда может сама пользоваться этой услугой — Кэтрин успела добиться невероятных высот в киноиндустрии. Она уже успела сняться в огромном количестве успешных фильмов и сериалов, среди которых Доктор Хаус, Кости, Викинги, Темная Башня.

Напомним, что Кэтрин приехала в Украину не просто так — звезда решила отпраздновать День Независимости Украины, а также 50-летие годовщины родителей.

23 августа знаменитость также посетила саммит первых леди и джентльменов, где среди приглашенных гостей были первая леди Елена Зеленская, афганская режиссер Сахра Карими, жена пятого президента Украины Марина Порошенко, супруга президента Сербии Тамара Джуканович, телеведущая Оксана Гутцайт.

Источник: Кэтрин Винник