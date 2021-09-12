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Факты / Шоу-бизнес
Дмитро Кудрявцев |

11 сезон МастерШеф: назван первый выбывший из шоу

Мастер Шеф

В субботу, 11 сентября, завершился третий выпуск кулинарного шоу под названием МастерШеф.

В 11 сезоне проекта соревнуются лучшие кулинары-аматоры Украины.

Первым испытанием был командный конкурс, в ходе которого участники готовили блюдо в пять этапов.

Готовить им пришлось блюда из азиатской и французской кухонь, однако выбирать кто будет готовить на каком этапа членам команды не разрешили.

По итогам передачи проект покинул Юрий. Ранее он работал сценаристом, однако переехал в Таиланд, где организовал курорт для звезд.

 

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Допис, поширений МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Неделю назад вышел 2 выпуск МастерШеф. По его итогу трое судей кулинарного шоу набрали Владислава Кулешова, Светлану Ткаченко, Диану Куваеву и Михаила Дмитриева.

Они стали последними участниками 20-тки поваров-аматоров, которые примут участие в 11 сезоне шоу.

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Источник: СТБ

Фото: СТБ

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