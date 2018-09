Рецензия на мультфильм Смолфут: поверь в невозможное

Совсем скоро на большие экраны выйдет мультфильм Смолфут. Факты ICTV уже оценили картину и готовы поделиться впечатлениями.

Смолфут – музыкальный мультфильм-приключение от студии Warner Bros. и режиссеров Карей Киркпатрика и Джейсон Рейсиг. Над компьютерной анимацией работала компания Sony Pictures Imageworks. Стоит отметить, что с поставленной задачей она справилась прекрасно.

Сюжет

Ходят слухи, что где-то в горах, чуть ниже облаков, живут страшные, злые и очень опасные существа – люди, так называемые смолфуты.

Высоко в Гималаях разместилось небольшое поселение йети, живущее себе спокойной, устойчивой, размеренной жизнью. У них есть своя цивилизация, правила и законы.

Кстати, их законы очень схожи с нашими традициями: все их придерживаются, но никто не знает ни зачем, ни откуда они взялись, ни что будет, если их нарушить. Последнее как раз и начало двигать сюжет.

Однажды молодой Йети Миго случайно наткнулся на смолфута. Пораженный таким зрелищем, он сразу побежал в поселок, чтобы предупредить об опасном госте. Однако, кто поверит в эти сказки о людях?

Храни ложь, на благо общества.

Имея желание доказать всем свою правоту, Миго спускается вниз, чтобы найти смолфута и забрать с собой. Там он встречает журналиста, который как раз приехал в горы, чтобы снять репортаж, желательно с опасными для жизни элементами.

Есть кое-что сильнее страха – любопытство.

А как развивались события дальше и возможна ли дружба между смолтфутом и бигфутом – узнаете сами в кинотеатре.

Анимация и образы

Что картине удалось удивительно хорошо, так это анимация. Продукт получился ярким, качественным и легким для восприятия как детьми, так и взрослыми.

Не менее важную роль в мультфильме сыграли образы, которые врезаются в память. Несколько характерных персонажей разбавляют слишком типичных героев.

Главный герой – полусирота, влюбленный в дочь правителя; сын правителя – не слишком умный парень; группка персонажей, имеющих собственную позицию – не воспринимаются другим обществом; власть, которая скрывает правду от народа, ради его благополучия. Да под такое описание подходит около трети мультфильмов.

Местами банальный юмор тоже не очень положительную влияет на общее впечатление.

А вот интересной особенностью является то, что в картине, по факту, нет отрицательного героя. Конечно, есть персонажи, которые проявляют не лучшие моральные качества, но только от безысходности или незнание всех обстоятельств.

Дубляж и музыкальное сопровождение

В украинском дубляже зазвучат голоса как опытных в этом деле артистов, так и новичков. Главную героиню Мичи, например, озвучила певица Оля Цибульская. Роль мудрого правителя досталась Фаготу, а веселого бигфута Флима – Александру Педану.

Собственно, можно сказать, что такой выбор был удачным. Тот же самый Флим хоть и не так часто появляется на экране, однако четко запоминается.

Если говорить о музыке, то она была приятная и создавала приподнятое настроение. Хотя местами казалась немного неуместной.

Как и положено мюзиклу, картина выпустила немало песен. Даже разнообразие жанров присутствует: от типичных для мультфильмов песенок до легкого рэпа.

Хочу отметить, что во время прослушивания в голове начали появляться какие-то знакомые образы с другой мультфильма. А именно, Холодное сердце со своим хитом Let It Go. Действительно, аналогия напрашивается сама собой. Зимняя пора, горы, снег, песни – что-то общее есть, правда? Потом, конечно, ты втягиваешься в сюжет и такие мысли уходят.

Общие впечатления

В общем – очередной неплохой мультфильм. Хорошие персонажи, навязчивые положительные (правильные) идеи в течение всего времени, опять же, музыкальное сопровождение и отсутствие антигероя делают картину удачной и подходящей для детей любого возраста. Да и не только для детей.

Однако, слишком типичные моменты вряд ли позволят мультфильма завоевать высокие рейтинги и надолго закрепиться на рынке. Здесь даже замечательная анимация не поможет.

Картина выйдет в прокат уже 27 сентября. И все же, смотреть или нет, решать только вам.

Сюжет: 6,5 / 10

Анимация: 9/10

Саундтрек: 9/10

Общая: 6,5 / 10

Фото, Видео: ПланетаКіно

Анастасия Дячкина