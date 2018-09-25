Рецензия на мультфильм Смолфут: поверь в невозможное

Совсем скоро на большие экраны выйдет мультфильм Смолфут. Факты ICTV уже оценили картину и готовы поделиться впечатлениями.
Смолфут – музыкальный мультфильм-приключение от студии Warner Bros. и режиссеров Карей Киркпатрика и Джейсон Рейсиг. Над компьютерной анимацией работала компания Sony Pictures Imageworks. Стоит отметить, что с поставленной задачей она справилась прекрасно.
Сюжет
Ходят слухи, что где-то в горах, чуть ниже облаков, живут страшные, злые и очень опасные существа – люди, так называемые смолфуты.
Высоко в Гималаях разместилось небольшое поселение йети, живущее себе спокойной, устойчивой, размеренной жизнью. У них есть своя цивилизация, правила и законы.
Кстати, их законы очень схожи с нашими традициями: все их придерживаются, но никто не знает ни зачем, ни откуда они взялись, ни что будет, если их нарушить. Последнее как раз и начало двигать сюжет.Читайте: Рецензия на фильм Агент Джонни Инглиш: вышла ли комедия массового поражения Рецензия на фильм Город, в котором не ходят деньги: по одноименной повести Скрябина Рецензия на фильм Человек, который убил Дон Кихота: трагикомедия Гиллиама
Однажды молодой Йети Миго случайно наткнулся на смолфута. Пораженный таким зрелищем, он сразу побежал в поселок, чтобы предупредить об опасном госте. Однако, кто поверит в эти сказки о людях?
Храни ложь, на благо общества.
Имея желание доказать всем свою правоту, Миго спускается вниз, чтобы найти смолфута и забрать с собой. Там он встречает журналиста, который как раз приехал в горы, чтобы снять репортаж, желательно с опасными для жизни элементами.
Есть кое-что сильнее страха – любопытство.
А как развивались события дальше и возможна ли дружба между смолтфутом и бигфутом – узнаете сами в кинотеатре.
Анимация и образы
Что картине удалось удивительно хорошо, так это анимация. Продукт получился ярким, качественным и легким для восприятия как детьми, так и взрослыми.
Не менее важную роль в мультфильме сыграли образы, которые врезаются в память. Несколько характерных персонажей разбавляют слишком типичных героев.
Главный герой – полусирота, влюбленный в дочь правителя; сын правителя – не слишком умный парень; группка персонажей, имеющих собственную позицию – не воспринимаются другим обществом; власть, которая скрывает правду от народа, ради его благополучия. Да под такое описание подходит около трети мультфильмов.
Местами банальный юмор тоже не очень положительную влияет на общее впечатление.
А вот интересной особенностью является то, что в картине, по факту, нет отрицательного героя. Конечно, есть персонажи, которые проявляют не лучшие моральные качества, но только от безысходности или незнание всех обстоятельств.
Дубляж и музыкальное сопровождение
В украинском дубляже зазвучат голоса как опытных в этом деле артистов, так и новичков. Главную героиню Мичи, например, озвучила певица Оля Цибульская. Роль мудрого правителя досталась Фаготу, а веселого бигфута Флима – Александру Педану.
Собственно, можно сказать, что такой выбор был удачным. Тот же самый Флим хоть и не так часто появляется на экране, однако четко запоминается.
Если говорить о музыке, то она была приятная и создавала приподнятое настроение. Хотя местами казалась немного неуместной.
Как и положено мюзиклу, картина выпустила немало песен. Даже разнообразие жанров присутствует: от типичных для мультфильмов песенок до легкого рэпа.
Хочу отметить, что во время прослушивания в голове начали появляться какие-то знакомые образы с другой мультфильма. А именно, Холодное сердце со своим хитом Let It Go. Действительно, аналогия напрашивается сама собой. Зимняя пора, горы, снег, песни – что-то общее есть, правда? Потом, конечно, ты втягиваешься в сюжет и такие мысли уходят.
Общие впечатления
В общем – очередной неплохой мультфильм. Хорошие персонажи, навязчивые положительные (правильные) идеи в течение всего времени, опять же, музыкальное сопровождение и отсутствие антигероя делают картину удачной и подходящей для детей любого возраста. Да и не только для детей.
Однако, слишком типичные моменты вряд ли позволят мультфильма завоевать высокие рейтинги и надолго закрепиться на рынке. Здесь даже замечательная анимация не поможет.
Картина выйдет в прокат уже 27 сентября. И все же, смотреть или нет, решать только вам.
Сюжет: 6,5 / 10
Анимация: 9/10
Саундтрек: 9/10
Общая: 6,5 / 10
Фото, Видео: ПланетаКіно
Анастасия Дячкина