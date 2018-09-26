Боб Марли, Джонни Кэш: Netflix выпустит серию фильмов о легендарных музыкантах

Стриминговый сервис Netflix анонсировал выход нового документального проекта ReMastered с 12 октября 2018 года. Серия фильмов расскажет о легендарных музыкантах.

Об этом сообщает Pitchfork.

Фильмы будут сняты музыкантах таких как Боб Марли, Джонни Кэш, Джем-Мастер Джей (Джейсон Уильям Мизелл), Сэм Кук, Роберт Джонсон и другие ныне покойные исполнители.

Фильмы будут выходить на Netflix ежемесячно, начиная с 12 октября. Каждая из восьми серий будет посвящена одному музыканту, и продюсеры проекта обещают рассказать много неизвестных фактов из их жизни.

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Снимать документально-музыкальные истории приглашены несколько режиссеров: Киеф Давидсон, Барбара Коппл, Сара Доса, Брайан Оакс, Стюарт Сендер, Б. Дж. Перлмутт, Келли Дуан, Сэм Кульман.

Ранее сообщалось, что 44-й президент США Барак Обама будет снимать сериалы для Netflix вместе со своей женой Мишель.

Фото: dreamstime.