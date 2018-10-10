11 октября на украинское пространство выходит отечественный фильм Позывной Бандерас. Факты ICTV уже побывали на показе и готовы поделиться своими впечатлениями.

Сюжет

Следует отметить, что в основу сценария положен дневник нацгвардейца Сергея Башкова с позывным Индеанец и рассказы воинов АТО.

Осень 2014-го. Зона АТО. Село Веселое. На службу возвращается капитан Антон Саенко. Позывной – Бандерас. Он, вместе с группой разведки пытается предотвратить диверсии и обезвредить русского подрывника Ходока. Но все оказалось еще сложнее, чем казалось. В штаб поступила информация, что это кто-то из своих. И, как узнать, кому можно доверять, а кому нет?

– Смотреть в глаза убийце и не защищаться? – Это естественно, если они хорошо знали друг друга

Здесь также стоит отметить, что довольно удачно прописан персонаж подрывника. То есть, он интересный, насыщенный, хитрый. Это не просто боец, который играет за соперников. Это тактик, который умело маскирует свои следы, подставляя других. Он хорошо продумывает детали, на которые разведка обратит внимание.

Линия Бандераса также хорошо продумала. Он – местный, который много лет назад уехал из дома, а сейчас столкнулся с тем, что его односельчане перешли на сторону оппонентов и не верят ему. То есть, на фоне военных действий раскрываются еще и подробности личной жизни главного героя.

Они отдали свою жизнь за вас, даже не зная, кто вы. А вы своих спасать не хотите?

А кто именно окажется предателем, а кто заслужит звание героя – узнаете в кинотеатрах.

Режиссерская работа

Режиссировать фильм взялся Заза Буадзе – грузинский кинорежиссер и сценарист. Из последних его работ – фильм Красный.

Что ж, Буадзе проделал действительно масштабную работу, ведь перед началом съемок он лично проинтервьюировал более ста бойцов, воевавших в разных местах и ​​подразделениях.

По сути, фильм охватывает небольшой период времени, буквально несколько дней, но моментами переносится на 20 лет назад. Показывает некую предысторию отношений Бандераса с местными. Такой ход удачно вписался в общую картину.

Также плюсом ленты является то, что она показывает не только боевые действия или разработку операций, но и быт солдат. Хорошо врезается в память вечер, когда бойцы собираются вокруг костра с гитарой и исполняют символические песни.

А вот что портит впечатление о фильме – это не слишком качественные спецэффекты. Местами взрывы не выглядят реалистично.

Общая стоимость производства фильма – почти 40 миллионов гривен, половину из которых профинансировало Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Актерская игра

Ради достоверной игры все главные герои на неделю были направлены на базу подготовки спецвойск, где они, вместе с солдатами, жили в казарме, пристреливались и приобретали все начальные навыки, необходимы для бойцов.

Могу сказать, что это действительно пошло на пользу. Актеры хорошо справились с поставленной задачей. Ты им веришь.

Главную мужскую роль исполнил Олег Шульга (Бандерас), который ранее уже сотрудничал с Буадзе в фильме Красный. К нему претензий нет.

Главная женская роль досталась Юлии Чепурко, которая также уже встречалась с режиссером на съемках фильма Никонов и Ко. Актриса сыграла жену Бандераса. И, хотя, Юлия забирала не так много экранного времени, она забирала его не зря. Актриса хорошо вжилась в роль и передавала именно те эмоции, переживания, потребовав зритель.

Я искала в социальных сетях реальных девушек-волонтеров, смотрела видео, читала интервью, чтобы лучше понять, как они ведут себя, как реагируют на войну

А вот актерская игра второстепенных персонажей оставляет желать лучшего. Особенно это касается персонажей жителей села. Местами это было слишком наигранно, а иногда – наоборот. Как говорится, не дожали. Им бы специальная подготовка также не помешала бы.

В эпизодических ролях снимались настоящие военные Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в действиях на Донбассе.

Музыкальное сопровождение

Главным саундтреком к фильму стала песня Воля украинской группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Легкий мотив песни, простые слова о том, что волнует, подача – все в куче оставило трогательные впечатления.

Еще одна композиция, которая запоминается – песня Скрябина Мовчати. Как раз именно она была выполнена бойцами на гитаре у костра.

Такие лирические песни хорошо ложатся на фильм. Здесь – без вопросов.

В общем, музыкальное сопровождение было подобрано качественно.

Общие впечатления

Сразу было понятно, что этот фильм будет не легким для восприятия, ведь тема, так или иначе, цепляет каждого. История АТО запутанная, неоднозначная, жестокая. Поэтому, передавать такие события на экран – всегда риск. Воспримется ли освещена позиция обществом, разделет ли оно ее, поверит?

Действительно, в некоторые моменты ты начинаешь осознавать, что это правдивые истории, которые происходят совсем рядом. Трудно сосредоточиться на игре, сюжете или чем-то другом. Такие фильмы наводят на размышления и переживания.

На самом деле, Позывной Бандерас не до конца справился с этим. Переигрование, недоигрование, проблемы со спецэффектами оставили свой отпечаток. Да, сама история интересная, но подача подкачала.

С точки зрения освещения моральных ценностей человека – здесь претензий нет. Преданность, сила воли, жертвенность, дружба, любовь, героизм, сострадание – полный набор.

В общем, фильм получился неплохим. Можно сказать, на среднем уровне. Но, как по мне, то, к тем же Киборгов ему далеко.

Кстати, стоит предупредить, что в фильме присутствует нецензурная лексика.

Но, в любом случае, смотреть или нет, решать только вам.

Режиссура: 7/10

Актерская игра: 7/10

Монтаж: 8/10

Саундтрек: 9/10

Общая: 7,5/10

Фото:

Видео: UFD Independent Films

Анастасия Дячкина