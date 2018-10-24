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В Украине запретили комедию Любовь в большом городе-2 – причина

Российскую комедию Любовь в большом городе-2 запретили в Украине из-за участия в фильме российского актера Леонида Ярмольника.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино Украины.

Ведомство отреагировало на санкции против российских актеров Леонида Ярмольника и Ирины Алферовой, которых Минкульт внес в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

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На фильмы с участием российских актеров отменили государственную регистрацию и прокатные удостоверения. Запрещенными оказались фильмы Лузер, Божья тварь и романтическая комедия Любовь в большом городе 2.

В этой части российский актер сыграл отца главного героя Игоря, которого воплотил лидер Квартала Владимир Зеленский.

Напомним, 22 октября Министерство культуры Украины внесло в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины российского актера Леонида Ярмольника.

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