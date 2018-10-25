25 октября стартует показ очередного украинского фильма DZIDZIO Первый раз. Факты ICTV побывали на предпоказе и готовы делиться своими впечатлениями.

Пренебрегая установками мамы, главный герой по прозвищу Дзидзьо опаздывает на самолет в Португалию. Не найдя другого выхода, герой возвращается в свой родной поселок. Конечно, дорога оказалась тем еще испытанием, но, тем не менее, цель достигнута.

В селе Бортники Дзидзьо встречает своих старых друзей, среди которых и Бодька Паук. Благодаря ему герой знакомится с прекрасной девушкой Квиткой, которая сразу покорила его сердце.

Там же на главного героя сваливается еще несколько проблем. Нужно помочь возродить (или лучше сказать создать) церковный хор и, собственно, решить свою небольшую личную проблему.

А, удалось ли Дзидзьо проявить себя как ответственного дирижера и привлечь внимание Квитки- узнаете сами.

Режиссерская работа

За режиссерским креслом уместились двое – Тарас Дронь и Михаил Хома (DZIDZIO).

Тарас Дронь – украинский кинорежиссер, продюсер, сценарист, член Украинской киноакадемии. Кроме фильмографии занимается съемкой музыкальных клипов и рекламных роликов. Неоднократно работал с DZIDZIO и раньше. На их совместном счету 5 короктометражних фильмов. (Письмо к Николаю, Паук, Еду к маме и другие)

Михаил Хома в фильме выступает как продюсер, режиссер, сценарист и актер.

Съемки проходили на родине DZIDZIO – во Львовской области. Многие сцены снимались в городе Ходоров и селе Бортники, в частности на территории старой виллы, где родился Михаил Хома.

Что же, стоит отметить, что с поставленной задачей команда справилась удивительно хорошо. Хорошая операторская работа усиливает картину живописными кадрами. Вот действительно, виды радуют глаз. Казалось бы, ничего особенного, а смотреть приятно.

Если быстро пробежаться по сценарию, можно выделить местами глупые шутки и моменты в стиле DZIDZIO, предсказуемость следующих сцен и шутки с намеком на сексуальный подтекст.

Фильм освещает многие жизненные ситуации, представляет типичных персонажей. Например, собирательный образ деревенской девушки (имеется в виду более в негативном смысле) или старожилов. Временами высмеивает некую ментальность украинского народа. К примеру, известное всем сарафанное радио, которое работает по принципу ВВС – баба бабе сказала.

Возможно, таким образом фильм пытается стать ближе для народа, более понятным.

Актерская игра

Как ни странно, главную роль сыграл Михаил Хома. Хотя он и олицетворяет самого себя, однако, в фильме он не является «мегапопулярным DZIDZIO», известным на всю страну. В картине Михаил показывает себя с другой стороны – более романтичным, что ли.

Также хочу подметить, что Хома демонстрирует высокие вокальные способности.

Вторая главная мужская роль досталась актеру Сергею Лыбе, который сыграл Богдана Паука. Его персонаж получился насыщенным, интересным, а главное, хорошо сыгранным.

Анна Тихомирова – молодая украинская актриса, которой досталась роль Квитки. Даже сам образ девушке очень идет, а хорошая актерская игра его только дополняет.

Прекрасно врезаются в память и второстепенные персонажи. Например, актриса, играющая продавщицу с рынка только одной фразой покорила зрителя. Ее персонаж получился очень колоритным.

Так же не менее колоритной вышел персонаж мамы Дзидзьо. Кстати, в исполнении Галины Хомы. Почти вся роль заключалась в отыгрывании телефонного разговора, что удалось довольно неплохо. То есть, даже не видя человека, о ней уже складывается определенное впечатление, образ.

В общем, преимущественно все актеры – начинающие украинские ребята, которые качественно справились со своими задачами.

Общие впечатления

Что же, фильм получился теплой, простой романтической комедией, особенно понятной для западных украинцев. Ведь там много знакомых им бытовых моментов да и местности, если на то пошло.

Хорошая режиссерская работа, качественная актерская игра и простая точная музыка в общем делают картину простой для восприятия и приятной для просмотра.

Я думаю, что фильм вполне имеет большие шансы достичь того же успеха, что и предыдущий DZIDZIO Контрабас.

По поводу выхода ленты на большие экраны Михаил Хома имеет свою определенную позицию.

Украинское кино только начинает двигаться. У нас у каждого есть свои силы. Помогите нам этот поезд сдвинуть с места. Уже завтра пригласите друзей в кинотеатры – это стоит как один кофе. Завтра мы будем лучше! Есть ошибки, но мы не обращаем на них внимание. Да, это не идеально, но мы уже начинаем что-то делать. Поддержите нас, пожалуйста!

Лично я бы рекомендовала сходить на фильм хотя бы потому, чтобы поддержать отечественного производителя. Да, украинское кино только делает свои первые уверенные шаги на пути успеха. И, возможно, именно потому, что производители боятся не получить достаточного признания со стороны зрителя. Как правильно подметил Михаил, чтобы вывести наш продукт на конкурентоспособный уровень, нужно поддерживать его.

Но, все же, в любом случае, идти в кинотеатр или нет – решать только вам.

Режиссура: 9/10

Актерская игра: 9/10

Монтаж: 9/10

Саундтрек: 10/10

Общая: 9/10

Фото: Планета Кино

Видео: B & H Film Distribution Company

Анастасия Дячкина