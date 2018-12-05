В сети появился первый тизер украинского исторического фильма Захар Беркут. Премьера экшена запланирована на 10 октября 2019 года.

Тизер фильма Захар Беркут опубликовала компания FILM.UA Group на YouTube.

Картина основана на повести украинского писателя Ивана Франко.

Действие фильма разворачивается в 1241 год, когда монгольская орда во главе с ханом Бурундой двигалась на запад по территории современной Украины. Они уничтожали все, что встречалось им на пути и остановились у Карпатских гор.

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Ночью несколько местных охотников тайком пробрались в лагерь монголов и освободили пленных. Из-за этого Бурунда решил уничтожить все поселения в округе. Он нашел среди местных предателя, который показал ему тайную тропу в горах. В это время охотники во главе с Захаром Беркутом придумали свой план борьбы с врагом.

Помимо украинцев, над этим фильмом работают и голливудские специалисты. Режиссером картины выступает Ахтем Сеитаблаев (Киборги), а сорежиссером – Джон Винн.

Продюсерами картины с украинской стороны выступил Егор Олесов (Украденная принцесса), а с американской – Юрий Карновский, Джефф Райс и Раджа Коллинз.

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