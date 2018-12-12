13 декабря выходит в прокат очередной украинский фильм. Факты ICTV уже оценили его и делятся с вами впечатлениями.

Сюжет

Обычная семья приехала из большого города в развалившийся домик в Карпатах. При определенных обстоятельствах родителям пришлось оставить на несколько часов двух детей и уехать из деревни.

Конечно, за это время что-то должно произойти. Преступник Кабан (Василий Вирастюк), переодетый в костюм Святого Николая, прокрадывается в дом. Артем вместе с сестрой отчаянно пытаются справиться с грабителем. Более того, они еще же жизненные установки ему читают.

А вот удалось детям победить псевдо-Николая и не потерять веру в чудо – узнаете сами.

Режиссерская работа

Режиссером ленты стал Семен Горов (Последний москаль, Приключения Верки Сердючки, Сорочинская ярмарка). Бюджет фильма – 38 млн. гривен, из них доля Госкино – 22,9 млн. Поэтому, давайте попробуем угадать, куда пошла основная часть.

Может графика? Очевидно, что пришлось немного потратиться на создание игры-заставки о Святом Николае и его магию. Собственно, выглядит она так, будто ребенку в руки только что попала волшебная палочка – никак. Все кажется слишком дешевым и простым.

Операторская работа? Вряд ли, учитывая то, что перебивками между сценами служили одни и те же кадры.

Музыкальное сопровождение? А это уже близко. Главным саундтреком стала песня группы O. Torvald, написанная специально для фильма. Сами участники группы также появились на экране.

Актерское мастерство

Одну из главных ролей исполнил Василий Вирастюк. Он – грабитель Кабан (по иронии судьбы – Николай), который залезает в дома через дымоходы.

Нету дыма в дымоходе, значит меня ждет работа.

В общем, образ ему подходит. На фоне других даже неплохо играет.

Роль второклассника Артема досталась Максиму Лучаку. Именно этот маленький герой отвоевывал свое жилище. Из-за переигрования персонаж получился слишком наивным. Хотя, моментами проявлялся актерский задаток.

Среди других – Мария Ефросинина, Григорий Боковенко, Иванка Бородай.

Слабая актерская игра да еще и с некачественно наложенной озвучкой не создают уютную семейную атмосферу.

Общие впечатления

Начнем с того, что фильм позиционирует себя как семейная комедия о вере в сказку, дружбу и любовь. А что вышло по факту? По факту, получилась пародия (довольно неудачная) на Один дома для детей до 7 лет. Бессмысленный юмор, типичные образы, предсказуемость сюжета, сильное переигрование актеров, слабая графика, навязчивая реклама – все вместе делает фильм затянутым и скучным.

Несмотря на то, что история выдумана, люди должны оставаться с нормальными человеческими возможностями. Здесь же двое маленьких детей смогли уложить на лопатки здорового мужчину. Я понимаю, что добро должно победить зло, но в реальности это так не работает.

Устами актеров фильм пытается передать важные слова, но это выглядит слишком шаблонно.

Ты тоже хотел шоколадку, но тебе ее никто не дарил. Может поэтому ты и вором стал?

Не напоминает ли это вдруг ситуацию одного почтальона с велосипедом? Кстати, такой персонаж в фильме тоже имеется.

Чуть ли не единственное, что остается безупречно красивым – Карпаты. Однако, даже здесь удалось сделать что-то не то. А именно – выдать другие горы за украинские. То есть, съемки действительно проводились в закарпатском поселке Ясиня, в кадре появляется Драгобрат, а лавина сходит в совсем других гор почему-то.

Обычно, отечественное кино подобного жанра приближено к реалиям своего зрителя. От этого оно лучше воспринимается и приобретает популярность в массах. Здесь мы имеем какое-то идеализированное общество с извечными стереотипами.

Напоследок, попробуем вынести хотя бы какой-то полезный урок из фильма. Поэтому, вот вам минутка правил украинского языка от Артема:

Правильно не Шо, а Що!

Да, украинский кинематограф старается и это заметно, но, к сожалению, бывают и неудачные попытки. В любом случае, смотреть фильм или нет – решать только вам.

Режиссура: 5/10

Актерская игра: 4,5 / 10

Саундтрек: 6,5 / 10

Общая: 4,5 / 10

Анастасия Дячкина