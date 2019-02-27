Михаил Идов, российский режиссер фильма Юморист заявил, что отказал Максиму Галкину в пользу артиста, не известного широкой публике.

Михаил Идов, российский режиссер фильма Юморист, который сейчас выходит в прокат, рассказал журналисту Юрию Дудю, что на главную роль советского сатирика хотел взять знаменитого юмориста Максима Галкина, но в итоге отказался.

По словам Идова, передумать его заставила игра актера Алексея Аграновича, которую уже успели отметить эксперты.

Фильм рассказывает историю эстрадного артиста, который в начале 80-х словил волну успеха, но страдает от жесткой редактуры своей сатиры.

Читайте: Украинцы и россияне обречены на дружбу. Гордон сделал заявление у Дудя

В итоге от давления внешнего и внутреннего он взрывается.

Трейлер фильма Юморист. Режиссер – Михаил Идов

Ранее Дмитрий Нагиев в интервью вДудь признался, что ему отвратительно все, что связано с агрессией.