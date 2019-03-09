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Умер актер Владимир Этуш

Владимир Этуш умер в возрасте 96 лет.

Умер актер Владимир Этуш

Умер Владимир Этуш. Легендарный советский актер ушел из жизни в возрасте 96 лет.

Владимир Абрамович скончался в 12.30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу.

В последнее время у артиста часто ухудшалось состояние здоровья, из-за чего он не раз попадал в больницу.

Многие зрители могут помнить артиста по ярким ролям в культовых фильмах Кавказская пленница, Иван Васильевич меняет профессию.

Читайте: Умер первый бас-гитарист Queen Майк Гроуз

Напомним, в США умер Люк Перри – актер и звезда сериала Беверли-Хиллз 90210.

Источник: Супер

Фото: Кино-театр

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