Владимир Этуш умер в возрасте 96 лет.
Умер Владимир Этуш. Легендарный советский актер ушел из жизни в возрасте 96 лет.
Владимир Абрамович скончался в 12.30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу.
В последнее время у артиста часто ухудшалось состояние здоровья, из-за чего он не раз попадал в больницу.
Многие зрители могут помнить артиста по ярким ролям в культовых фильмах Кавказская пленница, Иван Васильевич меняет профессию.
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Напомним, в США умер Люк Перри – актер и звезда сериала Беверли-Хиллз 90210.
Источник: Супер
Фото: Кино-театр
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