Биби Андерссон умерла в 83 года. Шведская актриса последние десять лет страдала от осложнений после инсульта.

Биби Андерссон умерла на 84 году жизни.

Шведская актриса, которая известна своими ролями в фильмах Ингмара Бергмана, последние десять лет не могла оправиться от осложнений после инсульта.

Андерссон сыграла в 11 картинах Бергмана, в том числе Седьмой печати, Земляничной поляне, Лице и Персоне.

Актриса также работала в театре в Мальме, которым руководил режиссер, и участвовала по меньшей мере в десяти его постановках.

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Кроме того, Андерссон снялась в лентах шведского режиссера Вильгота Шемана Любовница и Постель для брата и сестры, а также исполнила небольшие роли в советских фильмах Человек с другой стороны и О любви.

Напомним, в марте умер актер Сергей Романюк – народный артист Украины.

Источник: Expressen