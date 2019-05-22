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Майли Сайрус в Черном зеркале: трейлеры всех серий 5 сезона

Netflix опубликовал трейлеры всех серий нового сезона сериала Черное зеркало.

Майли Сайрус в Черном зеркале: трейлеры всех серий 5 сезона

Трейлеры всех трех серий нового сезона сериала Черное зеркало опубликовал стриминговый сервис Netflix.

Среди звезд, которые появятся в популярном сериале, можно будет увидеть Эндрю Скотта, известного по роли Мориарти в сериале Шерлок, и певицу Майли Сайрус.

В первом эпизоде нового сезона под названием Smithereens рассказывается история водителя такси.

Во второй серии Striking Vipers и Rachel зрителям покажуть  сюжет о встрече друзей из колледжа спустя много лет.

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В заключительном эпизоде Jack and Ashley too можно будет понаблюдать за игрой поп-звезды Майли Сайрус.

Напомним, НВО опубликовал трейлер четвертого эпизода сериала Чернобыль.

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