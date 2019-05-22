Netflix опубликовал трейлеры всех серий нового сезона сериала Черное зеркало.

Трейлеры всех трех серий нового сезона сериала Черное зеркало опубликовал стриминговый сервис Netflix.

Среди звезд, которые появятся в популярном сериале, можно будет увидеть Эндрю Скотта, известного по роли Мориарти в сериале Шерлок, и певицу Майли Сайрус.

В первом эпизоде нового сезона под названием Smithereens рассказывается история водителя такси.

Во второй серии Striking Vipers и Rachel зрителям покажуть сюжет о встрече друзей из колледжа спустя много лет.

Читайте: Однажды в Голливуде: новый трейлер фильма Квентина Тарантино

В заключительном эпизоде Jack and Ashley too можно будет понаблюдать за игрой поп-звезды Майли Сайрус.

Напомним, НВО опубликовал трейлер четвертого эпизода сериала Чернобыль.