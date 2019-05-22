Netflix опубликовал трейлеры всех серий нового сезона сериала Черное зеркало.
Трейлеры всех трех серий нового сезона сериала Черное зеркало опубликовал стриминговый сервис Netflix.
Среди звезд, которые появятся в популярном сериале, можно будет увидеть Эндрю Скотта, известного по роли Мориарти в сериале Шерлок, и певицу Майли Сайрус.
В первом эпизоде нового сезона под названием Smithereens рассказывается история водителя такси.
Во второй серии Striking Vipers и Rachel зрителям покажуть сюжет о встрече друзей из колледжа спустя много лет.
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В заключительном эпизоде Jack and Ashley too можно будет понаблюдать за игрой поп-звезды Майли Сайрус.
Напомним, НВО опубликовал трейлер четвертого эпизода сериала Чернобыль.