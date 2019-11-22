Близкие Анастасии Заворотнюк шокированы фейком о якобы смерти актрисы.

Родные Анастасии Заворотнюк, которая продолжает лечение в реабилитационном центре, опровергли новости в СМИ о якобы смерти актрисы.

Представители Заворотнюк заявили, что информация, которую предоставил аноним, “за гранью этики, здравого смысла и человечности”.

– Если кому-то вдруг очень скучно жить без “жареных фактов”, тогда, может быть, просто стоит заняться своими близкими, побеспокоиться об их здоровье и благополучии? И главное — нет, это неправда!

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Также у Заворотнюк пообещали обратиться в клинику с целью выяснить, кто является автором шокирующего фейка.

Напомним, что 9 октября появилась информация, что Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационную клинику, где восстанавливают тяжелобольных пациентов.

Источник: VIVA