Ежегодно список новогодних фильмов пополняется новыми работами. Однако есть такие фильмы, которые всегда хочется пересматривать перед праздниками.

Накануне Нового года хочется немного расслабиться и уделить время почему-то приятном. Идеальные вариант на вечер – просмотр любимых фильмов.

Однако каждый раз возникают какие-то трудности с тем, чему же отдать предпочтение.

На этот раз мы предлагаем вам вспомнить самые популярные комедийные фильмы с участием Владимира Зеленского. А почему бы нет?

Служебный роман. Наше время

Фильм является римейком к советской ленты Служебный роман, вышедшей еще в 1977 году. Картина переносит многими любимый сюжет в наше время.

Людмила Калугина – акула бизнеса, управляющая рейтинговым агентством. Анатолий Новосельцев – финансовый аналитик, фанатичный байкер и отец двоих детей.

Ольга Рыжова, приятельница и коллега Новосельцева, пытается подтолкнуть его к тому, что он достоин занять пост начальника отдела.

Герои отправляются на корпоратив в Турцию, где Новосельцев и Калугина попадают в один вагончик канатной дороги, который по стечению обстоятельств застревает. Там и начинает зарождаться их служебный роман.

Любовь в большом городе

Эта романтическая комедия замечательно подойдет для совместного просмотра со своей второй половинкой.

Действие фильма происходит в Нью-Йорке. Главные герои – три друга, которые работают на чужбине, а в свободное от работы время отрываются по полной.

Однако на очередной вечеринке в одном из клубов произошел случай, который полностью перевернул их жизни. Пройдет совсем немного времени, как все трое обнаружат неприятную перемену – они больше не могут заниматься сексом.

В конце концов, они узнают, что в клубе был разгневан Святой Валентин, который закодировал их от беспорядочных связей. Спасет друзей только одно средство – любовь. И секс будет, но только с любимой женщиной. Остается только ее найти.

8 первых свиданий

Еще одна замечательная комедия для совместного просмотра.

Вера и Никита не знакомы, они никогда не виделись раньше. Вера – успешная телеведущая собственного ток-шоу, собирается замуж, ее избранник Константин – известный теннисист. Никита – востребованный врач-ветеринар, который сделал предложение своей девушке.

У них все складывалось хорошо, они были счастливы, друзья поддерживали их выбор, но все изменилось однажды утром, когда Вера и Никита проснулись в одной постели.

Решив, что это последствия бурного веселья, они расходятся в разные стороны. Но следующим утром все повторяется – они снова просыпаются в одной постели в том же месте, хотя каждый из них точно помнит, что засыпали они у себя дома.

Так продолжается еще несколько дней. А вот что из этого получится – узнаете сами.

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Ржевский против Наполеона

Фильм начинается с того, что Наполеон Бонапарт затеял мировую захватническую войну, чтобы просто развеять свою скуку.

Чтобы остановить Наполеона, известного поклонника женщин, российский генералитет решает подсунуть ему переодетого поручика Ржевского, героя похабных анекдотов.

Однако поручитель времени зря не теряет, а начинает крутить роман с Мисс Москвой-1810 Наташей Ростовой.

В флирте Ржевскому нет равных, однако удастся ли ему очаровать опытного французского ловеласа?

Я, ты, он, она

Это новая украинская комедия, которая вышла на большие экраны только прошлого года.

Страсть супружеской пары Максима и Яны после 10 лет совместной жизни угасла и они решили расстаться. Однако судья дала им месяц на размышления. Муж с женой решили за это время позволить себе все, в чем отказывали десять лет брака. Также не обошлось и без привлечением друзей, которые тоже частично попали в приключения.

Удастся ли героям сохранить свой брак – узнаете сами.

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