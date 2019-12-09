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Золотой глобус 2020: полный список номинантов

5 января пройдет одна из самых авторитетных кинопремий года – Золотой глобус. Список нынешних номинантов читает в материале Фактов ICTV.

Золотой глобус 2020: полный список номинантов

Одна из самых авторитетных кинопремий года Золотой глобус 2020 пройдет 5 января 2020 в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелесе.

В прямом эфире номинантов на Золотой глобус 2020 объявляли Тим Аллен, Дакота Фэннинг и Сьюзен Келечи Уотсон.

Полный список номинантов на премию Золотой глобус 2020 читайте в материале Фактов ICTV.

Полнометражные фильмы

Лучший фильм (драма):

  • Ирландец (The Irishman);
  • Брачная история (Marriage Story);
  • 1917 (1917);
  • Джокер (Joker);
  • Маленькие женщины (Little Women).

Лучший фильм на иностранном языке:

  • Прощание (The Farewell);
  • Боль и слава (Pain and Glory);
  • Портрет девушки в огне (Portrait of a Lady on Fire);
  • Паразиты (Parasite);
  • Отверженные (Les Miserables).

Лучший сценарий:

  • Ноа Баумбах (Брачная история);
  • Пон Джун Хо и Хан Джи Вон  (Паразиты);
  • Энтони Маккартен (Два Папы);
  • Квентин Тарантино (Однажды в Голливуде);
  • Стивен Заиллян (Ирландец).

Лучший режиссер:

  • Пон Джун Хо (Паразиты);
  • Сэм Мендез (1917);
  • Тодд Филлипс (Джокер);
  • Мартин Скорсезе (Ирландец);
  • Квентин Тарантино (Однажды в Голливуде).

Лучшая песня:

  • Beautiful Ghosts (Кошки);
  • (I’M Gonna) Love Me Again (Рокетмэн);
  • Into the Unknown (холодное сердце 2);
  • Spirit (Король Лев);
  • Stand Up (Гарриет).

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Лучшая музыка к фильму:

  • Daniel Pemberton (Сирота Бруклин);
  • Alexandre Desplat (Маленькие женщины);
  • Hildur Guðnadottir (Джокер);
  • Thomas Newman (1917);
  • Randy Newman (Брачная история).

Лучший анимационный фильм:

  • Холодное сердце 2 (Frozen II);
  • Как приручить дракона 3: Скрытый мир (How to Train Your Dragon: The Hidden World);
  • Мистер Линк: потерянное звено эволюции (Missing Link);
  • История игрушек 4 (Toy Story 4);
  • Король Лев (The Lion King).

Лучший фильм (комедия или мюзикл):

    • Однажды в Голливуде (Once Upon a Time in Hollywood);
    • Кролик Джоджо (Jojo Rabbit);
    • Достать ножи (Knives Out);
    • Рокетмэн (Rocketman);
    • Мое имя – Долемайт (Dolemite Is My Name).
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Лучшая мужская роль (драма):

  • Кристиан Бэйл (Форд против Феррари);
  • Антонио Бандерас (Боль и слава);
  • Адам Драйвер (Брачная история);
  • Хоакин Феникс (Джокер);
  • Джонатан Прайс (Два Папы).

Лучшая женская роль (драма):

  • Синтия Эриво (Гарриет);
  • Скарлетт Йоханссон (Брачная история);
  • Сирша Ронан (Маленькие женщины);
  • Шарлиз Терон (Секс-бомба);
  • Рене Зеллвегер (Джуди).

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Том Хэнкс (Прекрасный день по соседству);
  • Энтони Хопкинс (Два Папы);
  • Аль Пачино (Ирландец);
  • Джо Пеши (Ирландец);
  • Брэд Питт (Однажды в Голливуде).

Лучшая женская роль второго плана:

  • Кэти Бейтс (Ричард Джуэлл);
  • Аннетт Бенинг (The Report);
  • Лора Дерн (Брачная история);
  • Деннифер Лопес (Стриптизерши);
  • Марго Робби (Секс-бомба).

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):

  • Дэниел Крейг (Достать ножи);
  • Роман Гриффин Дэвис (Кролик Джоджо);
  • Леонардо Ди Каприо (Однажды в Голливуде);
  • Терон Эгертон (Рокетмэн);
  • Эдди Мерфи (Меня зовут Долеймайт).

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):

  • Аквафина (“Прощание);
  • Ана де Армас (Достать ножи);
  • Кейт Бланшетт (Куда ты пропала, Бернадетт?);
  • Биани Фельдштейн (Образование);
  • Эмма Томпсон (Поздняя ночь).

Сериалы и программы

  • Лучший сериал (драма):
  • Большая маленькая ложь (Big Little Lies);
  • Корона(The Crown);
  • Убивая Еву (Killing Eve);
  • Утреннее шоу (The Morning Show);
  • Наследники (Succession).

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Лучший сериал (комедия или мюзикл):

  • Барри (Barry);
  • Флибег (Fleabag);
  • Метод Комински (The Kominsky Method);
  • Удивительная миссис Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel);
  • Политик (The Politician).

Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл):

  • Майкл Дуглас (Метод Комински);
  • Билл Хейдер (Барри);
  • Бен Платт (Политик);
  • Полл Радд (Жить с собой);
  • Рами Юссеф (Рами).

Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл):

  • Кристина Эпплгейт (Мертвый для меня);
  • Рейчел Броснахен (Удивительная миссис Мейзел);
  • Кирстен Данст (Как стать Богом в центральной Флориде);
  • Наташа Лиони (Матрешка);
  • Фиби Уоллер-Бридж (Флибег).

Лучшая мужская роль в сериале (драма):

  • Брайан Кокс (Наследники);
  • Кит Харингтон (Игра престолов);
  • Рами малек (Мистер Робот);
  • Тобайас Мензис (Корона);
  • Билли Портер (Pose).

Лучшая женская роль в сериале (драма):

  • Дженнифер Энистон (Утреннее шоу);
  • Оливия Колман (Корона);
  • Джоди Комер (Убивая Еву);
  • Николь Кидман (Большая маленькая ложь);
  • Риз Уизерспун (Большая маленькая ложь).

К слову, мы также публиковали список победителей прошлогодней премии Золотой глобус.

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