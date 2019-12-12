12 декабря на большие экраны выходит фильм Джуманджи: Новый уровень. Факты ICTV уже просмотрели картину и готовы поделиться с вами своими впечатлениями.

Фильм Джуманджи: Новый уровень стартует в кинотеатрах с 12 декабря. Картина стала продолжением Джуманджи: Зов джунглей 2017 года и, собственно, третьим фильмом во франшизе.

Что приготовила нам лента на этот раз – читайте далее в материале.

Сюжет

Втайне от своих друзей Спенсер сохранил фрагменты видеоигры Джуманджи, уничтоженной в конце предыдущего фильма.

В подвале своего дедушки Эдди он работал над ремонтом картриджа, из-за чего пропустил встречу с друзьями.

Приятели приходят за ним домой, но обнаруживают, что игра снова запущена. Они решают еще раз войти в Джуманджи, чтобы спасти Спенсера.

Однако что-то пошло не по плану: герои не смогли выбрать себе аватары, а дедушка Эдди и его друг Майло также случайно попадают в игру.

– Ага. Я умер? И почему-то превратился в мелкого мускулистого бойскаута …

К тому же на этот раз персонажи попадают на новые локации, от чего их уверенность немного угасает.

А вот удастся ли героям найти Спенсера и кто такие Люся, Грицько и Иванко – узнаете сами в кинотеатрах.

Режиссерская работа

Режиссерское кресло, как и в предыдущем фильме, досталось Джейку Кэздану.

Сначала были определенные опасения, что создатели каким-то образом испортят продолжение “перезагрузки”, которое они сделали в 2017 году.

К счастью, эти опасения не оправдались. Напротив, съемочная группа принесла новые фишки в фильм.

Однако есть несколько сцен, на которых хочется акцентировать внимание.

Во многих фильмах есть такой момент, когда герой ни с того ни с сего начинает рассказывать известную историю, которую все персонажи уже знают. То есть рассказывать ее героям фильма нет смысла.

Это же самый простой способ, чтобы донести историю зрителю. Вместо этого лучше было бы немного покреативить и выбрать какой-то другой прием.

Еще один типичный пример – диалоги не ко времени.

Ты висишь на огромной ледяной скале – самое время поговорить с девушкой о ваших отношениях. Вас преследуют бандиты – самое время остановиться и произнести пафосную речь.

Конечно, такие моменты делают для карикатурности, высмеивания ситуации, но зачем это здесь? Чтобы показать, как нелепо может умереть персонаж? Хотя фильм и так это периодически показывал.

В середине и в конце фильма, когда ты уже полностью уловил замысел, пристально следишь за происходящим на экране, тебе не хочется смотреть на подобные сцены, чтобы не отвлекаться от основного сюжета.

В общем, к режиссерской работе здесь не так много претензий. Да, иногда были погрешности с музыкальным перенасыщением сцен. Напряженность момента усиливается за счет громкой драматической музыки, а не актерской игры, например.

Однако через несколько эпизодов это уже не привлекает внимание.

Также удачным было решение, чтобы новые герои довольно долго вникали в суть дела. Они по несколько раз переспрашивали одно и то же, долго сомневались и тупили – и это все делало сцены реалистичными.

– Он пока мнение выскажет, новый язык выучит.

Не было такого, чтобы героям быстренько рассказали правила игры, они все поверили сразу и начали профессионально играть.

Актерское мастерство

Основной актерский состав остался неизменным – Дуэйн Джонсон (Брейвстоун), Джек Блэк (Шелдон) Кевин Харт (Франклин Финбар) и Карен Гиллан (Руби Кругхаус).

Главные актеры продолжают должным образом вживаться в свои роли.

Они ведут себя, как первоочередные персонажи, только в других телах. Ты видишь, что за кучей мышц Брейвстоуна скрывается Спенсер, а картограф Шелдон ведет себя точно так же, как и Энтони.

– Надо завязывать дружить с белыми, а то я так до старости не доживу.

А вот некоторые эпизодические герои справились со своей ролью не слишком качественно.

В начале нам показывают начальника Спенсера, чей дубляж вышел лучше и эмоциональнее, чем сама актерская игра.

Однако после того, как герои снова попали в игру, фильм влился в нужное русло, оставив меньше причин для придирки.

Общие впечатления

Если особо не обращать внимания на несовершенство музыкального сопровождения, спецэффектов и экшн-сцен, то получится довольно неплохой развлекательный фильм.

Джуманджи: Новый уровень примерно так же хорош, как и его предшественник. На самом деле, иногда даже лучше. По сути, это просто весело.

По сравнению с предыдущим фильмом, в этом больше шуток, множество новых персонажей и свежий взгляд на уже существующих, больше новых локаций и, следовательно, гораздо больше приключений.

Скорее всего, этот фильм не так сильно впечатлит вас, как некоторые другие 2019 года. Но он, безусловно, заставит вас улыбнуться и будет развлекать в течение нескольких часов.

Но в любом случае, смотреть или нет – решать только вам.

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Сюжет: 8/10

Режиссерская работа: 7,5/10

Актерская игра: 7/10

Музыкальное сопровождение: 7/10

Общая оценка: 7,5/10

Анастасия Дячкина

Фото: IMDb

Відео: B&H Film Distribution Company