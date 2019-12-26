PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино

Галина Волчек умерла

Галина Волчек умерла в Москве после воспаления легких на 87-м году жизни.

Галина Волчек умерла

Художественный руководитель театра Современник Галина Волчек умерла в возрасте 86 лет.

Ранее Волчек была госпитализирована с воспалением легких в Боткинскую больницу в Москве.

По состоянию на 25 декабря врачи отмечали ее состояние как стабильное.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве, в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.

Читайте: Умер известный французский модельер Эмануэль Унгаро

В 1955-м окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых Дон Кихот, Берегись автомобиля, Король Лир, Осенний марафон, Уникум и другие.

В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра Современник. С 1989-го занимала пост его художественного руководителя.

Факты ICTV также писали о том, что в Париже в возрасте 79 лет умерла известная актриса Анна Карина.

Источник: ТАСС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Немовля
Не было прививки: в Ровно одномесячный ребенок умер от коклюша
В бассейне отеля в Испании утонули 9-летняя девочка, ее отец и брат
В бассейне отеля в Испании утонули 9-летняя девочка, ее отец и брат
Провел бой и через два дня получил пулю: в США убили кубинского боксера
Провел бой и через два дня получил пулю: в США убили кубинского боксера
Емануель Унгаро
Умер известный французский модельер Эмануэль Унгаро
Умерла девушка Джеймса Бонда Клодин Оже
Умерла девушка Джеймса Бонда Клодин Оже
Мопс дядько Пес
Умер Мопс дядя Пес – известный стример и зэк-блогер
В правительственном квартале Киева умер человек
В правительственном квартале Киева умер человек
Отравление дальнобойщиков в Николаеве: предварительные причины и состояние пострадавших
Отравление дальнобойщиков в Николаеве: предварительные причины и состояние пострадавших
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка