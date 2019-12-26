Галина Волчек умерла в Москве после воспаления легких на 87-м году жизни.

Художественный руководитель театра Современник Галина Волчек умерла в возрасте 86 лет.

Ранее Волчек была госпитализирована с воспалением легких в Боткинскую больницу в Москве.

По состоянию на 25 декабря врачи отмечали ее состояние как стабильное.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве, в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.

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В 1955-м окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых Дон Кихот, Берегись автомобиля, Король Лир, Осенний марафон, Уникум и другие.

В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра Современник. С 1989-го занимала пост его художественного руководителя.

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