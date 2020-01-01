Американские блогеры презентовали свою версию культового фильма Один дома, где с помощью компьютерной программы изменили лицо Кевина.

Теперь главным героем киноленты стал Сильвестр Сталлоне. Видео уже собрало более 3 млн просмотров.

Создатели ролика отобрали и смонтировали самые яркие сцены фильма 90-х. Звезда сериала Рембо очень необычно смотрелся на месте 10-летнего Маколея Калкина.

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Помимо внешности был изменен и голос мальчика. Видеоролик назвали Home Stallone.

Поменялись внешне и другие герои кинокартины. А сюжет фильма получился более драматичным: главный герой в конце ленты действительно остается один, так как его семья погибает в авиакатастрофе.

Кадры авиакатастрофы были взяты из другого фильма – Пункт назначения.

Недавно Сталлоне пришел на премьеру фильма Синяя бездна 2, чтобы поддержать дочь.