Американские блогеры презентовали свою версию культового фильма Один дома, где с помощью компьютерной программы изменили лицо Кевина.
Теперь главным героем киноленты стал Сильвестр Сталлоне. Видео уже собрало более 3 млн просмотров.
Создатели ролика отобрали и смонтировали самые яркие сцены фильма 90-х. Звезда сериала Рембо очень необычно смотрелся на месте 10-летнего Маколея Калкина.
Читайте: Маколей Калкин показал, как выглядел бы Один дома в наше время
Помимо внешности был изменен и голос мальчика. Видеоролик назвали Home Stallone.
Поменялись внешне и другие герои кинокартины. А сюжет фильма получился более драматичным: главный герой в конце ленты действительно остается один, так как его семья погибает в авиакатастрофе.
Кадры авиакатастрофы были взяты из другого фильма – Пункт назначения.
Недавно Сталлоне пришел на премьеру фильма Синяя бездна 2, чтобы поддержать дочь.