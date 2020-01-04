Золотой глобус 2020: полный список номинантов

5 января пройдет одна из самых авторитетных кинопремий года – Золотой глобус. Список нынешних номинантов читает в материале Фактов ICTV.
Одна из самых авторитетных кинопремий года Золотой глобус 2020 пройдет 5 января 2020 в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелесе.
В прямом эфире номинантов на Золотой глобус 2020 объявляли Тим Аллен, Дакота Фэннинг и Сьюзен Келечи Уотсон.
Полный список номинантов на премию Золотой глобус 2020 читайте в материале Фактов ICTV.
Полнометражные фильмы
Лучший фильм (драма):
- Ирландец (The Irishman);
- Брачная история (Marriage Story);
- 1917 (1917);
- Джокер (Joker);
- Маленькие женщины (Little Women).
Лучший фильм на иностранном языке:
- Прощание (The Farewell);
- Боль и слава (Pain and Glory);
- Портрет девушки в огне (Portrait of a Lady on Fire);
- Паразиты (Parasite);
- Отверженные (Les Miserables).
Лучший сценарий:
- Ноа Баумбах (Брачная история);
- Пон Джун Хо и Хан Джи Вон (Паразиты);
- Энтони Маккартен (Два Папы);
- Квентин Тарантино (Однажды в Голливуде);
- Стивен Заиллян (Ирландец).
Лучший режиссер:
- Пон Джун Хо (Паразиты);
- Сэм Мендез (1917);
- Тодд Филлипс (Джокер);
- Мартин Скорсезе (Ирландец);
- Квентин Тарантино (Однажды в Голливуде).
Лучшая песня:
- Beautiful Ghosts (Кошки);
- (I’M Gonna) Love Me Again (Рокетмэн);
- Into the Unknown (холодное сердце 2);
- Spirit (Король Лев);
- Stand Up (Гарриет).
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Лучшая музыка к фильму:
- Daniel Pemberton (Сирота Бруклин);
- Alexandre Desplat (Маленькие женщины);
- Hildur Guðnadottir (Джокер);
- Thomas Newman (1917);
- Randy Newman (Брачная история).
Лучший анимационный фильм:
- Холодное сердце 2 (Frozen II);
- Как приручить дракона 3: Скрытый мир (How to Train Your Dragon: The Hidden World);
- Мистер Линк: потерянное звено эволюции (Missing Link);
- История игрушек 4 (Toy Story 4);
- Король Лев (The Lion King).
Лучший фильм (комедия или мюзикл):
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- Однажды в Голливуде (Once Upon a Time in Hollywood);
- Кролик Джоджо (Jojo Rabbit);
- Достать ножи (Knives Out);
- Рокетмэн (Rocketman);
- Мое имя – Долемайт (Dolemite Is My Name).
Лучшая мужская роль (драма):
- Кристиан Бэйл (Форд против Феррари);
- Антонио Бандерас (Боль и слава);
- Адам Драйвер (Брачная история);
- Хоакин Феникс (Джокер);
- Джонатан Прайс (Два Папы).
Лучшая женская роль (драма):
- Синтия Эриво (Гарриет);
- Скарлетт Йоханссон (Брачная история);
- Сирша Ронан (Маленькие женщины);
- Шарлиз Терон (Секс-бомба);
- Рене Зеллвегер (Джуди).
Лучшая мужская роль второго плана:
- Том Хэнкс (Прекрасный день по соседству);
- Энтони Хопкинс (Два Папы);
- Аль Пачино (Ирландец);
- Джо Пеши (Ирландец);
- Брэд Питт (Однажды в Голливуде).
Лучшая женская роль второго плана:
- Кэти Бейтс (Ричард Джуэлл);
- Аннетт Бенинг (The Report);
- Лора Дерн (Брачная история);
- Деннифер Лопес (Стриптизерши);
- Марго Робби (Секс-бомба).
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):
- Дэниел Крейг (Достать ножи);
- Роман Гриффин Дэвис (Кролик Джоджо);
- Леонардо Ди Каприо (Однажды в Голливуде);
- Терон Эгертон (Рокетмэн);
- Эдди Мерфи (Меня зовут Долеймайт).
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):
- Аквафина (“Прощание);
- Ана де Армас (Достать ножи);
- Кейт Бланшетт (Куда ты пропала, Бернадетт?);
- Биани Фельдштейн (Образование);
- Эмма Томпсон (Поздняя ночь).
Сериалы и программы
- Лучший сериал (драма):
- Большая маленькая ложь (Big Little Lies);
- Корона(The Crown);
- Убивая Еву (Killing Eve);
- Утреннее шоу (The Morning Show);
- Наследники (Succession).
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Лучший сериал (комедия или мюзикл):
- Барри (Barry);
- Флибег (Fleabag);
- Метод Комински (The Kominsky Method);
- Удивительная миссис Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel);
- Политик (The Politician).
Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл):
- Майкл Дуглас (Метод Комински);
- Билл Хейдер (Барри);
- Бен Платт (Политик);
- Полл Радд (Жить с собой);
- Рами Юссеф (Рами).
Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл):
- Кристина Эпплгейт (Мертвый для меня);
- Рейчел Броснахен (Удивительная миссис Мейзел);
- Кирстен Данст (Как стать Богом в центральной Флориде);
- Наташа Лиони (Матрешка);
- Фиби Уоллер-Бридж (Флибег).
Лучшая мужская роль в сериале (драма):
- Брайан Кокс (Наследники);
- Кит Харингтон (Игра престолов);
- Рами малек (Мистер Робот);
- Тобайас Мензис (Корона);
- Билли Портер (Pose).
Лучшая женская роль в сериале (драма):
- Дженнифер Энистон (Утреннее шоу);
- Оливия Колман (Корона);
- Джоди Комер (Убивая Еву);
- Николь Кидман (Большая маленькая ложь);
- Риз Уизерспун (Большая маленькая ложь).
К слову, мы также публиковали список победителей прошлогодней премии Золотой глобус.