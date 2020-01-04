Золотой глобус 2020: полный список номинантов

5 января пройдет одна из самых авторитетных кинопремий года – Золотой глобус. Список нынешних номинантов читает в материале Фактов ICTV.

Одна из самых авторитетных кинопремий года Золотой глобус 2020 пройдет 5 января 2020 в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелесе.

В прямом эфире номинантов на Золотой глобус 2020 объявляли Тим Аллен, Дакота Фэннинг и Сьюзен Келечи Уотсон.

Полный список номинантов на премию Золотой глобус 2020 читайте в материале Фактов ICTV.

Полнометражные фильмы

Лучший фильм (драма):

Ирландец (The Irishman);

Брачная история (Marriage Story);

1917 (1917);

Джокер (Joker);

Маленькие женщины (Little Women).

Лучший фильм на иностранном языке:

Прощание (The Farewell);

Боль и слава (Pain and Glory);

Портрет девушки в огне (Portrait of a Lady on Fire);

Паразиты (Parasite);

Отверженные (Les Miserables).

Лучший сценарий:

Ноа Баумбах (Брачная история);

Пон Джун Хо и Хан Джи Вон (Паразиты);

Энтони Маккартен (Два Папы);

Квентин Тарантино (Однажды в Голливуде);

Стивен Заиллян (Ирландец).

Лучший режиссер:

Пон Джун Хо (Паразиты);

Сэм Мендез (1917);

Тодд Филлипс (Джокер);

Мартин Скорсезе (Ирландец);

Квентин Тарантино (Однажды в Голливуде).

Лучшая песня:

Beautiful Ghosts (Кошки);

(I’M Gonna) Love Me Again (Рокетмэн);

Into the Unknown (холодное сердце 2);

Spirit (Король Лев);

Stand Up (Гарриет).

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Лучшая музыка к фильму:

Daniel Pemberton (Сирота Бруклин);

Alexandre Desplat (Маленькие женщины);

Hildur Guðnadottir (Джокер);

Thomas Newman (1917);

Randy Newman (Брачная история).

Лучший анимационный фильм:

Холодное сердце 2 (Frozen II);

Как приручить дракона 3: Скрытый мир (How to Train Your Dragon: The Hidden World);

Мистер Линк: потерянное звено эволюции (Missing Link);

История игрушек 4 (Toy Story 4);

Король Лев (The Lion King).

Лучший фильм (комедия или мюзикл):

Однажды в Голливуде (Once Upon a Time in Hollywood); Кролик Джоджо (Jojo Rabbit); Достать ножи (Knives Out); Рокетмэн (Rocketman); Мое имя – Долемайт (Dolemite Is My Name).



Лучшая мужская роль (драма):

Кристиан Бэйл (Форд против Феррари);

Антонио Бандерас (Боль и слава);

Адам Драйвер (Брачная история);

Хоакин Феникс (Джокер);

Джонатан Прайс (Два Папы).

Лучшая женская роль (драма):

Синтия Эриво (Гарриет);

Скарлетт Йоханссон (Брачная история);

Сирша Ронан (Маленькие женщины);

Шарлиз Терон (Секс-бомба);

Рене Зеллвегер (Джуди).

Лучшая мужская роль второго плана:

Том Хэнкс (Прекрасный день по соседству);

Энтони Хопкинс (Два Папы);

Аль Пачино (Ирландец);

Джо Пеши (Ирландец);

Брэд Питт (Однажды в Голливуде).

Лучшая женская роль второго плана:

Кэти Бейтс (Ричард Джуэлл);

Аннетт Бенинг (The Report);

Лора Дерн (Брачная история);

Деннифер Лопес (Стриптизерши);

Марго Робби (Секс-бомба).

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):

Дэниел Крейг (Достать ножи);

Роман Гриффин Дэвис (Кролик Джоджо);

Леонардо Ди Каприо (Однажды в Голливуде);

Терон Эгертон (Рокетмэн);

Эдди Мерфи (Меня зовут Долеймайт).

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):

Аквафина (“Прощание);

Ана де Армас (Достать ножи);

Кейт Бланшетт (Куда ты пропала, Бернадетт?);

Биани Фельдштейн (Образование);

Эмма Томпсон (Поздняя ночь).

Сериалы и программы

Лучший сериал (драма):

Большая маленькая ложь (Big Little Lies);

Корона(The Crown);

Убивая Еву (Killing Eve);

Утреннее шоу (The Morning Show);

Наследники (Succession).

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Лучший сериал (комедия или мюзикл):

Барри (Barry);

Флибег (Fleabag);

Метод Комински (The Kominsky Method);

Удивительная миссис Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel);

Политик (The Politician).

Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл):

Майкл Дуглас (Метод Комински);

Билл Хейдер (Барри);

Бен Платт (Политик);

Полл Радд (Жить с собой);

Рами Юссеф (Рами).

Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл):

Кристина Эпплгейт (Мертвый для меня);

Рейчел Броснахен (Удивительная миссис Мейзел);

Кирстен Данст (Как стать Богом в центральной Флориде);

Наташа Лиони (Матрешка);

Фиби Уоллер-Бридж (Флибег).

Лучшая мужская роль в сериале (драма):

Брайан Кокс (Наследники);

Кит Харингтон (Игра престолов);

Рами малек (Мистер Робот);

Тобайас Мензис (Корона);

Билли Портер (Pose).

Лучшая женская роль в сериале (драма):

Дженнифер Энистон (Утреннее шоу);

Оливия Колман (Корона);

Джоди Комер (Убивая Еву);

Николь Кидман (Большая маленькая ложь);

Риз Уизерспун (Большая маленькая ложь).

К слову, мы также публиковали список победителей прошлогодней премии Золотой глобус.