Компания Amazon назвала имена актеров, которые сыграют в сериале по мотивам культового фэнтези Властелин колец.
Список из 15 актеров опубликован на странице проекта в Twitter.
– После долгих поисков во всему миру, мы рады представить первый состав потрясающих актеров, которые примут участие в сериале.
Это не только невероятно талантливые мужчины и женщины, но и часть новой команды, которая неутомимо работает над тем, чтобы вдохнуть новую жизнь в Средиземье ради фанатов по всему миру, – отметили создатели.
A grand journey is defined by its travelers. Meet the first members of our fellowship. #LOTRonPrime. A THREAD.
— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) January 14, 2020
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В сериале Властелин колец снимутся: Роберт Арамайо, Овайн Артур, Назанин Бониади, Чарли Викерз, Том Бадж, Морфидд Кларк, Исмаэль Круз, Эмми Хорват, Маркелла Kавена, Дэниэл Вейман, Джозеф Моул, Тайро Мухафидин, София Номвете, Меган Ричардс, Дилан Смит .
Когда выйдет сериал по мотивам Властелина колец, пока не сообщается.
Напомним, сериал Властелин колец от компании Amazon станет приквелом и будет рассказывать о Второй Эпоху Средиземья.