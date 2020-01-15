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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Кто сыграет в сериале Властелин колец – список актеров

Компания Amazon назвала имена актеров, которые сыграют в сериале по мотивам культового фэнтези Властелин колец.

Список из 15 актеров опубликован на странице проекта в Twitter.

– После долгих поисков во всему миру, мы рады представить первый состав потрясающих актеров, которые примут участие в сериале.

Это не только невероятно талантливые мужчины и женщины, но и часть новой команды, которая неутомимо работает над тем, чтобы вдохнуть новую жизнь в Средиземье ради фанатов по всему миру, – отметили создатели.

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В сериале Властелин колец снимутся: Роберт Арамайо, Овайн Артур, Назанин Бониади, Чарли Викерз, Том Бадж, Морфидд Кларк, Исмаэль Круз, Эмми Хорват, Маркелла Kавена, Дэниэл Вейман, Джозеф Моул, Тайро Мухафидин, София Номвете, Меган Ричардс, Дилан Смит .

Когда выйдет сериал по мотивам Властелина колец, пока не сообщается.

Напомним, сериал Властелин колец от компании Amazon станет приквелом и будет рассказывать о Второй Эпоху Средиземья.

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