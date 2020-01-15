Компания Amazon назвала имена актеров, которые сыграют в сериале по мотивам культового фэнтези Властелин колец.

Список из 15 актеров опубликован на странице проекта в Twitter.

– После долгих поисков во всему миру, мы рады представить первый состав потрясающих актеров, которые примут участие в сериале.

Это не только невероятно талантливые мужчины и женщины, но и часть новой команды, которая неутомимо работает над тем, чтобы вдохнуть новую жизнь в Средиземье ради фанатов по всему миру, – отметили создатели.