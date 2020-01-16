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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Леденящие душу приключения Сабрины – официальный трейлер 3 сезона

Официальный трейлер третьего сезона сериала Леденящие душу приключения Сабрины вышел на канале Netflix 16 января.

В одном из главных мистических сериалов полуведьма и получеловек Сабрина Спелман, которой исполнилось 16 лет, узнает страшную тайну о том, кто она на самом деле.

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Ей придется пройти очень важный обряд посвящения в колдуньи.

По словам создателей сериала, будет множество драматических моментов, которые смогут отвлечь зрителя от повседневной жизни.

Девушке придется попрощаться со своим обычным прошлым и присоедениться к миру магии и колдовства. У нее появится новый хранитель – кот.

Со временем Сабрина будет привыкать ко всему и все трудности станут ей под силу.

Ранее Факты ICTV писали, что вышел трейлер Безумного Майлза.

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