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HBO снимет мультфильм о британской королевской семье

Члены британской королевской семьи станут героями нового анимационного сатирического сериала, над которым будет работать сценарист сериала Гриффины Гэри Джанетти.

Мультсериал, который выйдет на канале HBO MAX, будет называться Принц (The Prince). Его героями станут королева Елизавета, принц Филипп, принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл и другие.

 

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George is pleased.

Публикация от Gary Janetti (@garyjanetti)

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Сюжет основан на Instagram сценариста Гэри Джанетти, в котором он комментирует фото и заголовки СМИ, связанные с британской королевской семьей.

HBO снимет мультфильм о британской королевской семье / 4 фотографии

Рассказ будет вестись от имени шестилетнего принца Джорджа, который трактует события в королевской семье.

Ранее программный директор телеканала HBO сообщил, что спинофф Игры престолов выйдет на HBO в 2022 году.

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