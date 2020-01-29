Кинопремьеры в феврале обещают быть разнообразными. Зритель найдет себе фильмы на любой вкус: от экранизации детской сказки до украинской драмы.
Мы подготовили для вас список фильмов, которые можно посмотреть в феврале 2020.
Хищные птицы
Премьера: 6 февраля
Жанр: боевик (18+)
Режиссер: Кэти Янь
В главных ролях: Марго Робби, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстед, Рози Перес
После разрыва с Джокером Харли Квинн и три других супергероинь – Черная канарейка, Охотница и Рене Монтойя – собираются вместе, чтобы спасти жизнь маленькой девочки (Кассандры Кейн) от готемского криминального авторитета.
Портрет девушки в огне
Премьера: 6 февраля
Жанр: драма, мелодрама (18+)
Режиссер: Селин Скьямма
В главных ролях: Ноэми Мерлан, Адель Энель, Луана Байрамы
События происходят в 1770 году на острове в Бретани, Франция. К молодой художнице Марианне поступило очень необычное предложение – ей нужно нарисовать портрет дочери владелицы имения на побережье.
Ту девушку хотят выдать замуж за мучжину из Милана, которому и нужна картина, чтобы увидеть свою невесту. Однако она отказывается, чтобы ее кто-нибудь рисовал, ведь совсем не хочет замуж. Но чем больше времени они проводят друг с другом, тем ближе становятся.
Особенные
Премьера: 6 февраля
Жанр: комедия, драма (12+)
Режиссер: Оливье Накаш, Эрик Толедано
В главных ролях: Венсан Кассель, Реда Катеб, Элен Венсан, Брайан Миалундама
Настоящие супергерои живут среди нас. Они не летают над землей и не стреляют молниями. Они тихо делают свое дело ежедневно, создают настоящее чудо для особых людей, от которых отказались все остальные.
Остров фантазий
Премьера: 13 февраля
Жанр: приключения, комедия, ужасы (16+)
Режиссер: Джефф Водлоу
В главных ролях: Майкл Пемья, Мэгги Кью, Люси Хейл, Остин Стоввел
На удаленном роскошном курорте загадочный владелец осуществляет сокровенные мечты своих гостей. И в один миг фантазии превратятся в ужасы в реальности, а тропический рай станет адской ловушкой.
Гостям предстоит разгадать тайну острова или заплатить собственной жизнью.
Сенсация
Премьера: 13 февраля
Жанр: драма (18+)
Режиссер: Джей Роуч
В главных ролях: Шарлиз Терон, Николь Кидман, Марго Робби, Джон Литгоу
Перед зрителями история самой влиятельной медиакорпорации всех времен – Fox News. Этот мир мы увидим глазами трех женщин: Кайлы, Меджин и Гретхен. Им пришлось много пройти для определенных достижений на своей работе, и самое ужасное из этого связано с одним человеком – Роджером Эйлсом.
Иногда такие люди пользуются своей властью. Эти три женщины стали жертвами сексуальных домогательств со стороны Роджера, и не промолчали об этом. Они запустили цепь неотвратимых событий, которые повлияли на весь мир.
Гретель и Гензель
Премьера: 20 февраля
Жанр: ужасы, триллер (18+)
Режиссер: Оз Перкинс
В главных ролях: София Лилис, Сэмми Лики, Элис Криге
В далекой почти сказочной земле девочка-подросток вместе со своим маленьким братом пошли в темный лес в надежде найти там еду и хоть какую-то работу, которая могла бы их кормить в дальнейшем.
Зовут их Гензель и Гретель. Конечно же, вы знаете эту сказку, где дети нашли волшебный сладкий домик. Но это совсем другая история, ведь дети нашли что-то по-настоящему ужасное.
Зов предков
Премьера: 20 февраля
Жанр: драма, семейный (6+)
Режиссер: Крис Сандерс
В главных ролях: Карен Гиллан, Харрисон Форд, Дэн Стивенс, Кара Ги
Все началось с того, что развращенный домашний пес Бак случайно попал в холодную Аляску, да и еще во времена золотой лихорадки. Но там он познакомился с человеком, который стал для него настоящим другом – мужчину звали Джон Торнтон.
Вместе эти двое переживут немало приключений в диких лесах Аляски, а пес, который никогда даже не был в собачьей упряжке, сможет стать настоящим лидером.
Черкассы
Премьера: 27 февраля
Жанр: драма (12+)
Режиссер: Тимур Ященко
В главных ролях: Евгений Ламах, Виталина Библив, Орест Гарда, Олег Карпенко
Корабль ВМС Украины Черкассы находится в порту крымского озера во время событий на Майдане 2014 года.
В то время, когда экипаж проходит обучение, президент Янукович бежит из Украины, а Крым захватывают. Начинается оккупация Крымского полуострова.
Корабль возвращается на базу, но порт уже потерян. Черкассы, вместе с другими кораблями украинского флота, заблокирован в озере – путь к морю перекрыт затопленными судами. Украинские корабли сдаются друг за другом, только экипаж Черкасс сопротивляется и продолжает борьбу с врагом.
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Анастасия Дячкина
Фото: Кинориум