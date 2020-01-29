Кинопремьеры в феврале обещают быть разнообразными. Зритель найдет себе фильмы на любой вкус: от экранизации детской сказки до украинской драмы.

Мы подготовили для вас список фильмов, которые можно посмотреть в феврале 2020.

Хищные птицы

Премьера: 6 февраля

Жанр: боевик (18+)

Режиссер: Кэти Янь

В главных ролях: Марго Робби, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстед, Рози Перес

После разрыва с Джокером Харли Квинн и три других супергероинь – Черная канарейка, Охотница и Рене Монтойя – собираются вместе, чтобы спасти жизнь маленькой девочки (Кассандры Кейн) от готемского криминального авторитета.

Портрет девушки в огне

Премьера: 6 февраля

Жанр: драма, мелодрама (18+)

Режиссер: Селин Скьямма

В главных ролях: Ноэми Мерлан, Адель Энель, Луана Байрамы

События происходят в 1770 году на острове в Бретани, Франция. К молодой художнице Марианне поступило очень необычное предложение – ей нужно нарисовать портрет дочери владелицы имения на побережье.

Ту девушку хотят выдать замуж за мучжину из Милана, которому и нужна картина, чтобы увидеть свою невесту. Однако она отказывается, чтобы ее кто-нибудь рисовал, ведь совсем не хочет замуж. Но чем больше времени они проводят друг с другом, тем ближе становятся.

Особенные

Премьера: 6 февраля

Жанр: комедия, драма (12+)

Режиссер: Оливье Накаш, Эрик Толедано

В главных ролях: Венсан Кассель, Реда Катеб, Элен Венсан, Брайан Миалундама

Настоящие супергерои живут среди нас. Они не летают над землей и не стреляют молниями. Они тихо делают свое дело ежедневно, создают настоящее чудо для особых людей, от которых отказались все остальные.

Остров фантазий

Премьера: 13 февраля

Жанр: приключения, комедия, ужасы (16+)

Режиссер: Джефф Водлоу

В главных ролях: Майкл Пемья, Мэгги Кью, Люси Хейл, Остин Стоввел

На удаленном роскошном курорте загадочный владелец осуществляет сокровенные мечты своих гостей. И в один миг фантазии превратятся в ужасы в реальности, а тропический рай станет адской ловушкой.

Гостям предстоит разгадать тайну острова или заплатить собственной жизнью.

Сенсация

Премьера: 13 февраля

Жанр: драма (18+)

Режиссер: Джей Роуч

В главных ролях: Шарлиз Терон, Николь Кидман, Марго Робби, Джон Литгоу

Перед зрителями история самой влиятельной медиакорпорации всех времен – Fox News. Этот мир мы увидим глазами трех женщин: Кайлы, Меджин и Гретхен. Им пришлось много пройти для определенных достижений на своей работе, и самое ужасное из этого связано с одним человеком – Роджером Эйлсом.

Иногда такие люди пользуются своей властью. Эти три женщины стали жертвами сексуальных домогательств со стороны Роджера, и не промолчали об этом. Они запустили цепь неотвратимых событий, которые повлияли на весь мир.

Гретель и Гензель

Премьера: 20 февраля

Жанр: ужасы, триллер (18+)

Режиссер: Оз Перкинс

В главных ролях: София Лилис, Сэмми Лики, Элис Криге

В далекой почти сказочной земле девочка-подросток вместе со своим маленьким братом пошли в темный лес в надежде найти там еду и хоть какую-то работу, которая могла бы их кормить в дальнейшем.

Зовут их Гензель и Гретель. Конечно же, вы знаете эту сказку, где дети нашли волшебный сладкий домик. Но это совсем другая история, ведь дети нашли что-то по-настоящему ужасное.

Зов предков

Премьера: 20 февраля

Жанр: драма, семейный (6+)

Режиссер: Крис Сандерс

В главных ролях: Карен Гиллан, Харрисон Форд, Дэн Стивенс, Кара Ги

Все началось с того, что развращенный домашний пес Бак случайно попал в холодную Аляску, да и еще во времена золотой лихорадки. Но там он познакомился с человеком, который стал для него настоящим другом – мужчину звали Джон Торнтон.

Вместе эти двое переживут немало приключений в диких лесах Аляски, а пес, который никогда даже не был в собачьей упряжке, сможет стать настоящим лидером.

Черкассы

Премьера: 27 февраля

Жанр: драма (12+)

Режиссер: Тимур Ященко

В главных ролях: Евгений Ламах, Виталина Библив, Орест Гарда, Олег Карпенко

Корабль ВМС Украины Черкассы находится в порту крымского озера во время событий на Майдане 2014 года.

В то время, когда экипаж проходит обучение, президент Янукович бежит из Украины, а Крым захватывают. Начинается оккупация Крымского полуострова.

Корабль возвращается на базу, но порт уже потерян. Черкассы, вместе с другими кораблями украинского флота, заблокирован в озере – путь к морю перекрыт затопленными судами. Украинские корабли сдаются друг за другом, только экипаж Черкасс сопротивляется и продолжает борьбу с врагом.

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Анастасия Дячкина

Фото: Кинориум