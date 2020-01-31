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Вышел первый трейлер фильма Форсаж 9

На Youtube вышел первый официальный трейлер к фильму Форсаж 9.

В главной роли – Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес.

Судя по ролику, знаменитая франшиза выходит на новый уровень. Это и не удивительно, ведь Джастин Лин снова вернулся в режиссерское кресло.

Трейлер Форсаж 9

Читайте: Гретель и Гензель, Черкассы и Хищные птицы: самые яркие кинопремьеры февраля

Премьера фильма запланирована на 21 мая 2020 года.

К слову, что бы не пропустить выход нового фильма и посмотреть на него обзор, читайте наши рецензии на фильмы.

Фото: IMDb

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