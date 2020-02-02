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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Украинский режиссер получила награду кинофестиваля Sundance

Украинский режиссер Ирина Цилык выиграла приз за лучшую режиссуру документального фильма на кинофестивале Sundance.

Об этом рассказала сама режиссер на своей странице в Facebook.

– Друзья, это капец, я выиграла награду Лучшая режиссура в категории World Documentary Competition на фестивале Sundance!

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Ирина Цилык получила награду за фильм Земля голубая, будто апельсин.

Отмечается, что названием для фильма выбрали цитату французского поэта Поля Элюара.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Венецианском кинофестивале украинский фильм стал лучшим в одной из категорий.

Фото: Ирина Цилык

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