Украинский режиссер получила награду кинофестиваля Sundance

Украинский режиссер Ирина Цилык выиграла приз за лучшую режиссуру документального фильма на кинофестивале Sundance.
Об этом рассказала сама режиссер на своей странице в Facebook.
– Друзья, это капец, я выиграла награду Лучшая режиссура в категории World Documentary Competition на фестивале Sundance!
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Ирина Цилык получила награду за фильм Земля голубая, будто апельсин.
Отмечается, что названием для фильма выбрали цитату французского поэта Поля Элюара.
Ранее Факты ICTV писали о том, что на Венецианском кинофестивале украинский фильм стал лучшим в одной из категорий.
Фото: Ирина Цилык
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