Украинский режиссер получила награду кинофестиваля Sundance

Украинский режиссер Ирина Цилык выиграла приз за лучшую режиссуру документального фильма на кинофестивале Sundance.

Об этом рассказала сама режиссер на своей странице в Facebook.

– Друзья, это капец, я выиграла награду Лучшая режиссура в категории World Documentary Competition на фестивале Sundance!

Читайте: Программа Берлинского кинофестиваля 2020

Ирина Цилык получила награду за фильм Земля голубая, будто апельсин.

Отмечается, что названием для фильма выбрали цитату французского поэта Поля Элюара.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Венецианском кинофестивале украинский фильм стал лучшим в одной из категорий.

Фото: Ирина Цилык