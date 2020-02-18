Госкино запретило фильм с Зеленским в главной роли

Государственное агентство Украины по вопросам кино в 2019 году запретило демонстрирование и распространение на территории страны пяти фильмов, из которых два российских, а в одном снимался президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, в список фильмов, запрещенных в 2019 году для демонстрации и распространения для кино-телепоказа, публичного коммерческого видео, домашнего видео на территории Украины попало 5 фильмов:

Мачете;

Сорванцы из Тимпельбаха;

Восемь первых свиданий;

Я так не думаю;

Стрела.

Первые три запрещены на основании закона о О кинематографии и приказов Министерства культуры О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

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Так, в фильме Мачете (США) снимается американский актер Стивен Сигал, а в фильме Сорванцы из Тимпельбаха (Франция) снимался французский актер Жерар Депардье.

Третьим фильмом из этой категории является Восемь первых свиданий, который запрещен из-за того, что там снималась российская актриса Екатерина Варнава, так как она внесена в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Одним из продюсеров и сценаристов данного фильма является президент Украины Владимир Зеленский. Также он сыграл в нем одну из главных ролей.

Список фільмів, заборонених у 2019 році

Кроме того, на основании решения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов были запрещены два российских фильма: Я так не думаю и Стрела.

Ранее Госкино запретило в 2018 году 3 российских сериала и предоставило разрешение на прокат 3 российских фильмов.

Источник: Госкино