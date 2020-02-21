Фильм Зов предков вышел на большие экраны 20 февраля. Это экранизация мировой классики, одноименного романа Джека Лондона.
Факты ICTV уже просмотрели картину и готовы поделиться с вами своими впечатлениями.
Сюжет
За основу фильма взято одноименное произведение Джека Лондона. Основные события разворачиваются на Аляске в 80-тые годы ХХ столетия, в самый разгар золотой лихорадки.
В солнечной Калифорнии живет Бак – огромный пес-хулиган местного судьи.
Однако его беззаботная жизнь кардинально меняется, когда он попадает в руки воров, которые продали его на Аляску ездовым псом.
А вот дальше сюжет ленты очень напоминает мультфильм Балто: большой пес попадает в упряжку, доставляет почту, берет на себя роль лидера, спасает всю стаю и слышит таинственный зов своего предка – волка.
Поскольку рейтинг фильма 6+, в нем нет жестоких или кровавых сцен, и о животных, которые умирали в романе, здесь не вспоминают.
А вот как Бак познакомился с одиноким мужчиной-отшельником и удастся ли ему приспособиться к дикой природе – узнаете сами в кинотеатрах.
Режиссерская работа
Режиссерское кресло занял Крис Сандерс – американский режиссер, который дважды номинировался на премию Оскар – за мультфильмы Лило и Стич и Как приручить дракона.
В этой работе Сандерс не сильно отходил от оригинального произведения, сохранив его ключевые моменты.
Интересно показана связь Бака со своими предками – через образ черного волка, который весь фильм направляет героя по нужному пути.
А вот решение сделать животных анимированными воплотилось не слишком хорошо. Они вышли очень похожими на персонажей из мультфильма. Особенно это чувствовалось, когда в кадре не было людей, а лишь взаимодействие между зверями.
Да, безусловно, это позволило сделать животных полноценными отдельными персонажами, еще и со всеми человеческими качествами.
Харизматичности того же Бака могут позавидовать многие актеры.
Однако это отдаляет картину от реальности.
К тому же искусственности фильму добавляет еще и музыкальное сопровождение, которое создает лишний драматизм.Читайте: Рецензия на фильм Ричард Джуэлл: наказать за героизм Рецензия на фильм Дулиттл: зоопарк разбитых сердец Рецензия на фильм Кошки: муркотный мюзикл
Актерская игра
Назвать персонажа Харрисона Форда – Джона – главным героем было бы не совсем корректно. Он, скорее, его компаньон, ведь моментов, когда фильм акцентирует внимание на его личности, не так много.
Однако наличие личной линии и драмы настраивает зрителя на положительное восприятие.
Герой Форда получился несколько типичным дедушкой, который не прочь выпить, со своим насыщенным прошлым, интересными историями и переживаниями.
Что касается других актеров – все были, как на своих местах. Омар Си хорошо справился с ролью хорошего и заботливого хозяина Бака на Аляске.
Общие впечатления
Зов предков – это не фильм с тяжелой смысловой нагрузкой, после которого вы еще несколько часов будете осознавать увиденное. Однако это лента, после которой люди хлопают в кинотеатрах.
На него стоит идти за напряженным развитием сюжета или гениальной актерской игрой.
Это семейный фильм о преданности и свободе. На него стоит пойти с детьми. И вообще, если вы любите больших пушистых животных – вы точно будете умиляться на протяжении всего фильма.
Это легкое кино для хорошего настроения.
Но в любом случае, смотреть фильм или нет, решать только вам.
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Сюжет: 7/10
Режиссура: 7,5/10
Актерская игра: 8,5/10
Музыкальное сопровождение: 7/10
Общая оценка: 8/10
Анастасия Дячкина
Фото: Imdb
Видео: Ukrainian Film Distribution