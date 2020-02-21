Фильм Зов предков вышел на большие экраны 20 февраля. Это экранизация мировой классики, одноименного романа Джека Лондона.

Факты ICTV уже просмотрели картину и готовы поделиться с вами своими впечатлениями.

Сюжет

За основу фильма взято одноименное произведение Джека Лондона. Основные события разворачиваются на Аляске в 80-тые годы ХХ столетия, в самый разгар золотой лихорадки.

В солнечной Калифорнии живет Бак – огромный пес-хулиган местного судьи.

Однако его беззаботная жизнь кардинально меняется, когда он попадает в руки воров, которые продали его на Аляску ездовым псом.

А вот дальше сюжет ленты очень напоминает мультфильм Балто: большой пес попадает в упряжку, доставляет почту, берет на себя роль лидера, спасает всю стаю и слышит таинственный зов своего предка – волка.

Поскольку рейтинг фильма 6+, в нем нет жестоких или кровавых сцен, и о животных, которые умирали в романе, здесь не вспоминают.

А вот как Бак познакомился с одиноким мужчиной-отшельником и удастся ли ему приспособиться к дикой природе – узнаете сами в кинотеатрах.

Режиссерская работа

Режиссерское кресло занял Крис Сандерс – американский режиссер, который дважды номинировался на премию Оскар – за мультфильмы Лило и Стич и Как приручить дракона.

В этой работе Сандерс не сильно отходил от оригинального произведения, сохранив его ключевые моменты.

Интересно показана связь Бака со своими предками – через образ черного волка, который весь фильм направляет героя по нужному пути.

А вот решение сделать животных анимированными воплотилось не слишком хорошо. Они вышли очень похожими на персонажей из мультфильма. Особенно это чувствовалось, когда в кадре не было людей, а лишь взаимодействие между зверями.

Да, безусловно, это позволило сделать животных полноценными отдельными персонажами, еще и со всеми человеческими качествами.

Харизматичности того же Бака могут позавидовать многие актеры.

Однако это отдаляет картину от реальности.

К тому же искусственности фильму добавляет еще и музыкальное сопровождение, которое создает лишний драматизм.

Актерская игра

Назвать персонажа Харрисона Форда – Джона – главным героем было бы не совсем корректно. Он, скорее, его компаньон, ведь моментов, когда фильм акцентирует внимание на его личности, не так много.

Однако наличие личной линии и драмы настраивает зрителя на положительное восприятие.

Герой Форда получился несколько типичным дедушкой, который не прочь выпить, со своим насыщенным прошлым, интересными историями и переживаниями.

Что касается других актеров – все были, как на своих местах. Омар Си хорошо справился с ролью хорошего и заботливого хозяина Бака на Аляске.

Общие впечатления

Зов предков – это не фильм с тяжелой смысловой нагрузкой, после которого вы еще несколько часов будете осознавать увиденное. Однако это лента, после которой люди хлопают в кинотеатрах.

На него стоит идти за напряженным развитием сюжета или гениальной актерской игрой.

Это семейный фильм о преданности и свободе. На него стоит пойти с детьми. И вообще, если вы любите больших пушистых животных – вы точно будете умиляться на протяжении всего фильма.

Это легкое кино для хорошего настроения.

Но в любом случае, смотреть фильм или нет, решать только вам.

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Сюжет: 7/10

Режиссура: 7,5/10

Актерская игра: 8,5/10

Музыкальное сопровождение: 7/10

Общая оценка: 8/10

Анастасия Дячкина

Фото: Imdb

Видео: Ukrainian Film Distribution