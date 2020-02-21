Что это было? Трамп раскритиковал вручение Оскара Паразитам

Президент США Дональд Трамп раскритиковал вручение премии Оскар за Лучший фильм южнокорейской картине Паразиты.

– Насколько плохими были награды Академии в этом году? – спросил Трамп во время своего выступления в Колорадо.

Президент отметил, что в США и так достаточно проблем с Южной Коререю.

– Победителем стал фильм из Южной Кореи! Что это, черт побери, было? У нас достаточно проблем с Южной Кореей в сфере торговли, и, кроме того, они дают им лучший фильм года1 – сказал Трамп.

Trump goes off on the Oscars for giving Best Picture to Parasite because it’s a South Korean movie pic.twitter.com/GUGKdExTbw — Claudia Koerner (@ClaudiaKoerner) February 21, 2020

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Он также назвал решение киноакадемии ужасным шагом и предложил вернуть в прокат фильм Унесенные ветром.

Neon, производственная студия Паразитов, ответила на заявление Трампа:

– Понятно, он просто не умеет читать.

Напомним, в ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения премии Оскар.