Украинский фильм Черкассы выходит на большие экраны 27 февраля. Военная драма снята на основе реальных событий.

Факты ICTV уже просмотрели ленту и готовы поделиться с вами своими впечатлениями.

Сюжет

Корабль ВМС Украины Черкассы находится в порту крымского озера во время событий на Майдане 2014 года.

В то время, когда экипаж проходит обучение, президент Янукович сбегает из Украины и начинается оккупация Крымского полуострова.

Корабль возвращается на базу, но порт уже потерян. Черкассы, вместе с другими кораблями украинского флота, заблокирован в озере – путь к морю перекрыт затопленными судами.

Украинские корабли сдаются друг за другом, только экипаж Черкасс сопротивляется и продолжает борьбу с врагом.

А вот за что экипаж выбросил кока за борт и как встретил оккупантов на своем корабле – узнаете сами в кинотеатрах.

Режиссерская работа

Режиссерское кресло занял Тимур Ященко – украинский режиссер, для которого Черкассы стал дебютным полнометражным фильмом.

– Идея снять фильм зародилась еще во время Майдана. Не конкретно этого фильма, а вообще – полученная энергия искала выход, – рассказал Ященко.

Фильм, основанный на реальных событиях, в частности которые происходят в твоей стране, уже воспринимается как-то по-особенному.

События на Черкассах изображены очень реалистично, но с вкраплением драматических приемов.

Так, Тимур Ященко решил немного занизить оборонительную способность корабля, чтобы еще больше подчеркнуть тяжелое положение.

В целом режиссеру удалось воплотить основную задачу фильма: эмоционально и честно показать события тех лет.

Бюджет ленты составил 40 млн грн, которому 17 млн ​​выделило Госкино.

Видно, что значительную часть средств выделили на сцены со штурмом корабля и на операторскую работу в целом.

Актерская работа

Роль командира корабля исполнил актер Роман Семисал (Киборги). Во время подготовки к съемкам он консультировался со своим прототипом – капитаном Черкасс Юрием Федашем.

– Самое сложное было воплотить манеру подачи команд – монотонную речевку, – рассказывает Семисал.

С поставленной задачей актер справился неплохо. У него получился удачный образ сурового, верного командира, который под конец фильма окончательно становится “своим парнем” среди экипажа.

Одних из главных ролей – сельских ребят Михаила и Льва – исполнили актеры Евгений Ламах и Дмитрий Сова.

Каждому из них удалось воплотить характер своих персонажей: Мишку, который не хотел возвращаться на корабль после перерыва, и Льва, который остался один и от безысходности уехал за компанию.

Из ярких женских ролей можно выделить Виталину Библиву, сыгравшую мать Михаила. В целом, любое ее появление на экране – это хорошая работа.

Общие впечатления

Черкассы – это фильм, который оставляет после просмотра долгое послевкусие. Он в очередной раз напоминает, что события происходят не где-нибудь далеко, а война идет в твоей стране.

Это фильм, который показывает переход от приемлемого восприятия шуток про “украинцев-салоедов” к защите чести перед российскими оккупантами.

Это украинская лента, в которой вы почти не услышите литературный язык. Здесь есть и нецензурная лексика, и русский, и суржик – потому что так и говорят в быту на флоте.

В фильме нет выточенных солдат или моряков, которые только пришли и уже побеждают врага. Здесь есть ребята из народа, которых “никто не готовил воевать с “братским” народом”.

Это реальное отражение действительности с драматическим дополнением.

Фильм Черкассы – это кино, за которое не стыдно.

Но в любом случае, смотреть или нет, решать только вам.

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Сюжет: 9/10

Режиссура: 9/10

Актерская игра: 8,5/10

Музыкальное сопровождение: 8,5/10

Общая оценка: 9/10

Анастасия Дячкина

Фото: IMDb

Видео: Dergkino Ukraine