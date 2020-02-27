Украинский фильм Черкассы выходит на большие экраны 27 февраля. Военная драма снята на основе реальных событий.
Факты ICTV уже просмотрели ленту и готовы поделиться с вами своими впечатлениями.
Сюжет
Корабль ВМС Украины Черкассы находится в порту крымского озера во время событий на Майдане 2014 года.
В то время, когда экипаж проходит обучение, президент Янукович сбегает из Украины и начинается оккупация Крымского полуострова.
Корабль возвращается на базу, но порт уже потерян. Черкассы, вместе с другими кораблями украинского флота, заблокирован в озере – путь к морю перекрыт затопленными судами.
Украинские корабли сдаются друг за другом, только экипаж Черкасс сопротивляется и продолжает борьбу с врагом.
А вот за что экипаж выбросил кока за борт и как встретил оккупантов на своем корабле – узнаете сами в кинотеатрах.
Режиссерская работа
Режиссерское кресло занял Тимур Ященко – украинский режиссер, для которого Черкассы стал дебютным полнометражным фильмом.
– Идея снять фильм зародилась еще во время Майдана. Не конкретно этого фильма, а вообще – полученная энергия искала выход, – рассказал Ященко.
Фильм, основанный на реальных событиях, в частности которые происходят в твоей стране, уже воспринимается как-то по-особенному.
События на Черкассах изображены очень реалистично, но с вкраплением драматических приемов.
Так, Тимур Ященко решил немного занизить оборонительную способность корабля, чтобы еще больше подчеркнуть тяжелое положение.
В целом режиссеру удалось воплотить основную задачу фильма: эмоционально и честно показать события тех лет.
Бюджет ленты составил 40 млн грн, которому 17 млн выделило Госкино.
Видно, что значительную часть средств выделили на сцены со штурмом корабля и на операторскую работу в целом.Читайте: Рецензия на фильм 1917: война до последнего живого Рецензия на фильм Зов предков: сегодня надо быть послушным Рецензия на фильм Кролик Джоджо: нам сказали вас ненавидеть
Актерская работа
Роль командира корабля исполнил актер Роман Семисал (Киборги). Во время подготовки к съемкам он консультировался со своим прототипом – капитаном Черкасс Юрием Федашем.
– Самое сложное было воплотить манеру подачи команд – монотонную речевку, – рассказывает Семисал.
С поставленной задачей актер справился неплохо. У него получился удачный образ сурового, верного командира, который под конец фильма окончательно становится “своим парнем” среди экипажа.
Одних из главных ролей – сельских ребят Михаила и Льва – исполнили актеры Евгений Ламах и Дмитрий Сова.
Каждому из них удалось воплотить характер своих персонажей: Мишку, который не хотел возвращаться на корабль после перерыва, и Льва, который остался один и от безысходности уехал за компанию.
Из ярких женских ролей можно выделить Виталину Библиву, сыгравшую мать Михаила. В целом, любое ее появление на экране – это хорошая работа.
Общие впечатления
Черкассы – это фильм, который оставляет после просмотра долгое послевкусие. Он в очередной раз напоминает, что события происходят не где-нибудь далеко, а война идет в твоей стране.
Это фильм, который показывает переход от приемлемого восприятия шуток про “украинцев-салоедов” к защите чести перед российскими оккупантами.
Это украинская лента, в которой вы почти не услышите литературный язык. Здесь есть и нецензурная лексика, и русский, и суржик – потому что так и говорят в быту на флоте.
В фильме нет выточенных солдат или моряков, которые только пришли и уже побеждают врага. Здесь есть ребята из народа, которых “никто не готовил воевать с “братским” народом”.
Это реальное отражение действительности с драматическим дополнением.
Фильм Черкассы – это кино, за которое не стыдно.
Но в любом случае, смотреть или нет, решать только вам.
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Сюжет: 9/10
Режиссура: 9/10
Актерская игра: 8,5/10
Музыкальное сопровождение: 8,5/10
Общая оценка: 9/10
Анастасия Дячкина
Фото: IMDb
Видео: Dergkino Ukraine