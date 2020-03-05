Кинопремьеры марта 2020 должны удовлетворить вкусы любого зрителя, ведь грядущие фильмы будут довольно разнообразными.

В кино в марте вы найдете и экранизацию старого диснеевского мультфильма, и украинскую драму, и продолжение известного фильма ужасов.

Мы подготовили для вас список фильмов, которые можно посмотреть в марте 2020.

Эмма

Премьера: 5 марта

Жанр: комедия, драма (16+)

Режиссер: Отем де Уайлд

В главных ролях: Аня Тейлон-Джон, Джонни Флинн, Билд Найи, Миа Гот

Эмма – молодая, богатая и самоуверенная девушка, которая убеждена, что прекрасно разбирается в людях и больше всего любит сводить пары. Эмма всегда готова к милым романтическим разочарованиям и безрассудным поступкам.

Впрочем, однажды что-то пошло не так – идеальная пара не клеится!

Вперед

Премьера: 5 марта

Жанр: мультфильм (6+)

Режиссер: Дэн Скэнлон

В главных ролях: Том Холланд, Крис Прэтт

Двое братьев-эльфов живут в милом пригороде рядом с единорогами, троллями и гномами, они не расстаются с гаджетами и ищут приключений. Мама дала им волшебный посох отца, который тот завещал перед своим исчезновением.

С помощью волшебного камня в этом посохе братья смогут вернуть своего отца на одни сутки.

Пульс

Премьера: 19 марта

Жанр: драма

Режиссер: Сергей Чеботаренко

В главных ролях: Наталья Бабенко, Виктория Левченко, Александр Кобзарь, Станислав Боклан, Ахтем Сеитаблаев, Лиля Ребрик

Молодая легкоатлетка Оксана Ботурчук подает большие надежды. У нее есть шансы получить всемирную славу и даже стать олимпийской чемпионкой.

Но жизнь девушки разрушает страшное событие – автомобильная авария, которая должна поставить крест на ее спортивной карьере. Оксана почти потеряла зрение, из-за чего уже и не может мечтать о выступлениях на высшем уровне. Но девушка не собирается так просто сдаваться.

С помощью врачей, а также собственной силы воли и изнурительных тренировок спортсменка выступит на паралимпийских играх в Пекине, где завоюет золото.

Тихое место 2

Премьера: 19 марта

Жанр: ужасы (16+)

Режиссер: Джон Красински

В главных ролях: Эмили Блант, Милли Симмондс, Киллиан Мерфи, Джимон Гонсу

Семья Эбботов уже не первый год существует в ужасном мире, где на каждом шагу могут напасть монстры, которые реагируют на громкие звуки. Ранее у их дома была песчаная тропа, которая помогала скрывать любые звуки.

Сейчас семья продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Ступив в неизвестность, семья выясняет, что создания, которые охотятся на звук – не единственная угроза за пределами безопасного места.

Мулан

Премьера: 25 марта

Жанр: боевик, приключения (6+)

Режиссер: Ник Каро

В главных ролях: Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли, Гун Ли

Старшая дочь храброго воина Хуа, Мулан – энергичная и решительная девушка. Когда император издал указ о том, что один человек из каждой семьи должен вступить в ряды имперской армии, Мулан занимает место своего больного отца, еще не зная, что ей надлежит прославиться как одному из самых известных воинов в истории Китая.

Кролик Питер 2

Премьера: 26 марта

Жанр: приключения, комедия (6+)

Режиссер: Уилл Глюк

В главных ролях: Марго Робби, Роуз Бирн, Элизабет Дебики, Домналл Ґлисон, Джеймс Корден

Наконец между кроликами и их соседями установлен мир, но сколько бы усилий Питер не прикладывал, ему трудно обуздать свой характер и стать послушным. Поэтому он покидает уютный сад и отправляется навстречу новым приключениям и новым вызовам. На этот раз – в большой город.

Тоннель

Премьера: 26 марта

Жанр: триллер (16+)

Режиссер: Пол Ойе

В главных ролях: Торбьон Харр, Ильва Фюглегуд, Питер Форд

В Норвегии более 1 100 туннелей, в большинстве из которых нет аварийных выходов.

Перед Рождеством посреди тоннеля грузовик потерял управление, заблокировав проезд. Из-за снежной бури добраться до въезда в тоннель спасатели не могут.

Для тех, кто оказался в ловушке, шансы на спасение уменьшаются каждую минуту: внутри туннеля начался пожар.

Напряжение возрастает, когда один из спасателей узнает, что в туннеле есть его дочь.

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Анастасия Дячкина

Фото: IMDb