Кинопремьеры марта 2020 должны удовлетворить вкусы любого зрителя, ведь грядущие фильмы будут довольно разнообразными.
В кино в марте вы найдете и экранизацию старого диснеевского мультфильма, и украинскую драму, и продолжение известного фильма ужасов.
Мы подготовили для вас список фильмов, которые можно посмотреть в марте 2020.
Эмма
Премьера: 5 марта
Жанр: комедия, драма (16+)
Режиссер: Отем де Уайлд
В главных ролях: Аня Тейлон-Джон, Джонни Флинн, Билд Найи, Миа Гот
Эмма – молодая, богатая и самоуверенная девушка, которая убеждена, что прекрасно разбирается в людях и больше всего любит сводить пары. Эмма всегда готова к милым романтическим разочарованиям и безрассудным поступкам.
Впрочем, однажды что-то пошло не так – идеальная пара не клеится!
Вперед
Премьера: 5 марта
Жанр: мультфильм (6+)
Режиссер: Дэн Скэнлон
В главных ролях: Том Холланд, Крис Прэтт
Двое братьев-эльфов живут в милом пригороде рядом с единорогами, троллями и гномами, они не расстаются с гаджетами и ищут приключений. Мама дала им волшебный посох отца, который тот завещал перед своим исчезновением.
С помощью волшебного камня в этом посохе братья смогут вернуть своего отца на одни сутки.
Пульс
Премьера: 19 марта
Жанр: драма
Режиссер: Сергей Чеботаренко
В главных ролях: Наталья Бабенко, Виктория Левченко, Александр Кобзарь, Станислав Боклан, Ахтем Сеитаблаев, Лиля Ребрик
Молодая легкоатлетка Оксана Ботурчук подает большие надежды. У нее есть шансы получить всемирную славу и даже стать олимпийской чемпионкой.
Но жизнь девушки разрушает страшное событие – автомобильная авария, которая должна поставить крест на ее спортивной карьере. Оксана почти потеряла зрение, из-за чего уже и не может мечтать о выступлениях на высшем уровне. Но девушка не собирается так просто сдаваться.
С помощью врачей, а также собственной силы воли и изнурительных тренировок спортсменка выступит на паралимпийских играх в Пекине, где завоюет золото.
Тихое место 2
Премьера: 19 марта
Жанр: ужасы (16+)
Режиссер: Джон Красински
В главных ролях: Эмили Блант, Милли Симмондс, Киллиан Мерфи, Джимон Гонсу
Семья Эбботов уже не первый год существует в ужасном мире, где на каждом шагу могут напасть монстры, которые реагируют на громкие звуки. Ранее у их дома была песчаная тропа, которая помогала скрывать любые звуки.
Сейчас семья продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Ступив в неизвестность, семья выясняет, что создания, которые охотятся на звук – не единственная угроза за пределами безопасного места.Читайте: Рецензия на мультфильм Вперед: магия, которую мы забыли Рецензия на фильм Зов предков: сегодня надо быть послушным Рецензия на фильм Черкассы: а какой ты стране присягу давал?
Мулан
Премьера: 25 марта
Жанр: боевик, приключения (6+)
Режиссер: Ник Каро
В главных ролях: Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли, Гун Ли
Старшая дочь храброго воина Хуа, Мулан – энергичная и решительная девушка. Когда император издал указ о том, что один человек из каждой семьи должен вступить в ряды имперской армии, Мулан занимает место своего больного отца, еще не зная, что ей надлежит прославиться как одному из самых известных воинов в истории Китая.
Кролик Питер 2
Премьера: 26 марта
Жанр: приключения, комедия (6+)
Режиссер: Уилл Глюк
В главных ролях: Марго Робби, Роуз Бирн, Элизабет Дебики, Домналл Ґлисон, Джеймс Корден
Наконец между кроликами и их соседями установлен мир, но сколько бы усилий Питер не прикладывал, ему трудно обуздать свой характер и стать послушным. Поэтому он покидает уютный сад и отправляется навстречу новым приключениям и новым вызовам. На этот раз – в большой город.
Тоннель
Премьера: 26 марта
Жанр: триллер (16+)
Режиссер: Пол Ойе
В главных ролях: Торбьон Харр, Ильва Фюглегуд, Питер Форд
В Норвегии более 1 100 туннелей, в большинстве из которых нет аварийных выходов.
Перед Рождеством посреди тоннеля грузовик потерял управление, заблокировав проезд. Из-за снежной бури добраться до въезда в тоннель спасатели не могут.
Для тех, кто оказался в ловушке, шансы на спасение уменьшаются каждую минуту: внутри туннеля начался пожар.
Напряжение возрастает, когда один из спасателей узнает, что в туннеле есть его дочь.
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Анастасия Дячкина
Фото: IMDb