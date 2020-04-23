Российский журналист Юрий Дудь снял фильм Как устроена IT-столица мира, в котором рассказывается о Кремниевой долине в штате Калифорния в США, где сосредоточены офисы крупнейших IT-корпораций мира.

Фильм длится три часа.

Героями картины являются люди, которые чувствуют себя в США как дома.

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Дудь поговорил с основателем венчурного фонда Gagarin Capital Николаем Давыдовым, директором по продукту Google Stadia Андреем Дороничевым и сооснователем проекта MSQRD Евгением Невгенем.

Ранее российская актриса Ирина Горбачева стала новой гостьей в программе Юрия Дудя. В интервью она рассказала почему поддерживала Владимира Зеленского во время его президентской кампании весной 2019 года.