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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Впервые в истории: церемонию Оскар могут перенести на 4 месяца

Церемонию награждения американской кинопремии Оскар в 2021 году могут отложить с 28 февраля на июнь. Если это произойдет, то это будет впервые в 93-летней истории кинопремии.

Отмечается, что такое решение могут принять из-за недостатка новых фильмов, съемки которых заморозили на фоне пандемии коронавируса.

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В этом году даты главных кинопремьер уже перенесены, а кинотеатры остаются закрытыми. Тем не менее организаторы не оставляют надежды провести церемонию в привычное время.

Церемонию награждения откладывали всего лишь на один день в 1981 году – после покушения на президента США Рональда Рейгана. Премию вручали даже во время Второй мировой войны.

Напомним, организаторы Оскара объявили, впервые допустят до отбора фильмы, не выходившие в прокат. Такое решение приняли в связи с пандемией коронавируса.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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