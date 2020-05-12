Впервые в истории: церемонию Оскар могут перенести на 4 месяца

Церемонию награждения американской кинопремии Оскар в 2021 году могут отложить с 28 февраля на июнь. Если это произойдет, то это будет впервые в 93-летней истории кинопремии.

Отмечается, что такое решение могут принять из-за недостатка новых фильмов, съемки которых заморозили на фоне пандемии коронавируса.

Читайте: Вслед за Оскаром: Золотой глобус изменил правила отбора фильмов

В этом году даты главных кинопремьер уже перенесены, а кинотеатры остаются закрытыми. Тем не менее организаторы не оставляют надежды провести церемонию в привычное время.

Церемонию награждения откладывали всего лишь на один день в 1981 году – после покушения на президента США Рональда Рейгана. Премию вручали даже во время Второй мировой войны.

Напомним, организаторы Оскара объявили, впервые допустят до отбора фильмы, не выходившие в прокат. Такое решение приняли в связи с пандемией коронавируса.