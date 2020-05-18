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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Умер знаменитый французский актер Мишель Пикколи

Мишель Пикколи умер во Франции в возрасте 94-х лет. Знаменитый актер театра и кино, сценарист и кинорежиссер умер еще 12 мая, но о его кончине объявили только в понедельник.

Умер Мишель Пикколи

Пикколи дебютировал на экране в начале 50-х, а через десятилетие уже был настоящей кинозвездой.

В его послужном списке награды лучшему актеру Каннского и Берлинского кинофестивалей, несколько Сезаров и другие призы.

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Пикколи успел сняться в фильмах Луиса Бунюэля, Жан-Люка Годара, Коста-Гавраса, Альфреда Хичкока и других.

Напомним, шведский актер Макс фон Сюдов умер во Франции в возрасте 90 лет.

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