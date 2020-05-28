Фильмы о путешествиях: топ-10

Факты ICTV сделали подборку лучших фильмов о путешествиях. Многие работы из нашего рейтинга основаны на реальных событиях. Они вдохновляют, переворачивают сознание и меняют представление о границах возможностей человека.

10. Ешь, молись, люби

Это фильм о том, как вернуть любовь и интерес к жизни. Главную роль в картине исполнила несравненная Джулия Робертс.

Элизабет Гилберт после болезненного развода отправляется в путешествие в поисках счастья. Вначале она посещает солнечную Италию. Здесь женщина пробует местную кухню, которая возвращает ей вкус к жизни. Затем она едет в Индию, где много молится, занимается духовным развитием и познает себя. Следующая на очереди – Индонезия – страна, в которой Элизабет наконец обретает гармонию и находит долгожданную любовь.

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9. Тропы

Юная Робин Дэвидсон решает пешком пересечь Австралию в сопровождении собаки и четырех верблюдов. Начальный пункт – скучное, бессмысленное и тревожное существование в маленьком городке. Пункт назначения – Индийский океан, который должен стать точкой отсчета новой жизни.

Впереди Робин ждет опасное, сложное и интересное путешествие длиной в 3 тыс. км. Девушке предстоит пройти австралийскую пустыню, где легко заблудиться, остаться без воды и умереть.

Фильм поражает как сюжетом, основанным на реальных событиях, так и красивыми локациями. Создатели запечатлели нетронутые цивилизацией пустынные регионы Австралии.

8. Путь

Фильм посвящен знаменитому паломническому маршруту – Пути Святого Иакова. Это отличный путеводитель по Испании. В центре сюжета – история американского доктора, который отправляется в путешествие после того, как узнает печальное известие о гибели сына во время шторма.

Пеший маршрут длиной 800 км начинается от Пиренеев и ведет на северо-запад Испании. На пути главный герой повстречает случайных спутников-пилигримов, которые так же, как и он, пытаются найти смысл жизни.

7. Эверест

История о покорении Эвереста группой альпинистов под предводительством опытного инструктора Роба Холла. Он собирает команду, полную мужества и отваги. Альпинисты не остановятся ни перед чем, пока не покорят самую высокую вершину планеты. Смогут ли они вернуться из путешествия живыми и невредимыми?

Это подлинная история, и создатели не решились ее поправить, чтобы фильм вписался в голливудские стандарты. В картине все, как в жизни – слабые проявляют слабость, глупые ведут себя глупо, а чрезмерно амбициозные становятся жертвой своих амбиций.

6. Вокруг света за 80 дней

Вокруг света за 80 дней снят по мотивам известного романа Жюля Верна.

Эксцентричный лондонский изобретатель Филеас Фогг раскрыл тайны полетов и электричества, но люди не торопятся признавать его талант и считают сумасшедшим. Филеас Фогг во что бы то ни стало хочет доказать, что это не так. Изобретатель вступает в спор с лордом Келвином и обещает совершить кругосветное путешествие за 80 дней.

Компанию Филеасу Фоггу составит французская художница Моник Ляруш и лакей Паспарту, роль которого исполнил сам Джеки Чан. Во время захватывающего и порой опасного путешествия герои побывают в самых экзотических уголках планеты и преодолеют немало испытаний на своем пути.

5. Семь жизней

Трогательная история об успешном инженере космических станций Тиме Томасе, роль которого исполнил Уилл Смит.

За два года до основных событий фильма Тим стал виновником жуткого ДТП, в котором погибло семь человек. Терзаемый чувством вины, Тим оставляет работу и отправляется в необычное путешествие. Он встречает семь человек, которые нуждаются в помощи. Чтобы загладить вину и успокоить душу, Тим планирует пожертвовать новым знакомым свои органы.

4. В диких условиях

Грустный и драматичный фильм от сценариста и режиссера Шона Пенна, который поведает историю успешного студента из обеспеченной семьи Кристофера МакКэндлесса. После окончания колледжа парень отвергает материальные ценности, жертвует накопленные $24 тыс. на благотворительность и отправляется путешествовать автостопом по Аляске, чтобы окунуться в мир дикой природы.

Фильм пропитан невероятной красоты пейзажами, необузданной свободой и атмосферой абсолютного отрешения от правил, которые диктует современное общество. Сюжет основан на реальных событиях.

3. Че Гевара: Дневники мотоциклиста

Основой фильма стала книга воспоминаний Эрнесто Че Гевары Путешествие на мотоцикле, а также записки его друга Альберто Гранадо. Сюжет повествует об их путешествии по странам Латинской Америки в 1952 году.

Герои ездят на мотоцикле и общаются с простыми латиноамериканцами. Под впечатлением от увиденного у Че Гевары зарождаются основы идеологии, которая в будущем сделает его великим революционером, изменившим жизни тысяч людей.

Фильм о путешествиях Че Гевары получил много наград, среди которых две премии Британской киноакадемии, три приза Каннского кинофестиваля и Оскар.

2. Кон-Тики

История о легендарном путешествии Тура Хейердала, который в 1947 году решил пересечь Тихий океан на плоту Кон-Тики. Экспедиции придется столкнуться с гигантскими китами, голодными акулами и грозовым штормом. В этой битве за жизнь героям предстоит проявить отвагу и трудолюбие, чтобы добраться до пункта назначения – Полинезии.

Фильм снимали в живописных уголках планеты – на Мальте и Мальдивских островах, в Норвегии, Болгарии, Таиланде и США.

1. Невероятная жизнь Уолтера Митти

Уолтер Митти – скромный и неприметный сотрудник отдела иллюстраций журнала Life. Его работа скучная и рутинная, но в мечтах он переносится в другой мир, полный подвигов и приключений.

Однажды Уолтер получает негативы для обложки журнала, но не хватает одного кадра. Единственный способ получить ценный снимок – самому отправиться в долгое и насыщенное приключениями путешествие. Уолтер наконец сумеет воплотить свои мечты – он побывает на краю света – в Исландии и Гренландии, и это навсегда изменит его жизнь.

Режиссура и главная роль принадлежат талантливому Бену Стиллеру.

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