Причиной смерти Михаила Кокшенова мог стать коронавирус. Об этом пишут российские СМИ.

Журналисты получили информацию о том, что, предварительно, Кокшенов умер из-за осложнений, вызванных Covid-19. При этом СМИ не указывают источник, который рассказал им о возможной болезни актера.

— С подозрением на Covid-19 он провел последние дни в больнице, — написали журналисты проекта BAZA.

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Смерть Кокшенова

О том, что народный артист РФ Михаил Кокшенов умер, стало известно 5 июня 2020 года. Смерть артиста подтвердила его жена.

Известно, что Кокшенов имел проблемы с сердцем, а в 2017 году перенес инсульт.

Фильмы с участием Михаила Кокшенова: Спортлото-82, Золотой теленок, Самая обаятельная и привлекательная, Не может быть!, Женя, Женечка и Катюша навсегда вошли в историю кинематографа.