Умер актер Иэн Холм — звезда Хоббита, Пятого элемента и Чужого

Умер сэр Иэн Холм — универсальный актер, сыгравший за свою карьеру всех — от андроидов и хоббитов до королей.

Холм умер в Лондоне в возрасте 88 лет, подтвердил его агент.

Актер мирно скончался в больнице под присмотром своей семьи.

Известно, что Холм страдал от болезни Паркинсона.

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Что известно про Иэна Холма

Холм родился в 1931 году в Эссексе в Англии, где его отец был начальником психиатрической больницы; он позже описал свое детство, как “довольно идиллическое существование”.

Иэн Холм обладатель премии BAFTA и номинант на Оскар за роль тренера по легкой атлетике Сэма Муссабини в фильме 1981 года Огненные колесницы.

Целую армию поклонников актер приобрел, сыграв в роли Бильбо Бэггинса в трилогии Властелин колец.

Также всемирную славу ему принесли роли в голливудских блокбастерах, среди которых Чужой, Послезавтра, Бразилия, Пятый элемент. Кроме того, он появлялся в дилогии Хоббит.

У Холма остались четвертая жена Софи де Стемпл и пятеро детей от предыдущих отношений.