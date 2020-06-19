Умер актер Иэн Холм — звезда Хоббита, Пятого элемента и Чужого

Умер сэр Иэн Холм — универсальный актер, сыгравший за свою карьеру всех — от андроидов и хоббитов до королей.
Холм умер в Лондоне в возрасте 88 лет, подтвердил его агент.
Актер мирно скончался в больнице под присмотром своей семьи.
Известно, что Холм страдал от болезни Паркинсона.
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Что известно про Иэна Холма
Холм родился в 1931 году в Эссексе в Англии, где его отец был начальником психиатрической больницы; он позже описал свое детство, как “довольно идиллическое существование”.
Иэн Холм обладатель премии BAFTA и номинант на Оскар за роль тренера по легкой атлетике Сэма Муссабини в фильме 1981 года Огненные колесницы.
Целую армию поклонников актер приобрел, сыграв в роли Бильбо Бэггинса в трилогии Властелин колец.
Также всемирную славу ему принесли роли в голливудских блокбастерах, среди которых Чужой, Послезавтра, Бразилия, Пятый элемент. Кроме того, он появлялся в дилогии Хоббит.
У Холма остались четвертая жена Софи де Стемпл и пятеро детей от предыдущих отношений.