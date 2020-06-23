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Факты / Шоу-бизнес / Кино

ЦСМ Дах покажет два онлайн-представления в рамках фестиваля POSTWEST

В рамках международного междисциплинарного фестиваля POSTWEST, инициированного ведущим театром Volksbühne Berlin, и в котором принимает участие 12 стран Восточной Европы, Украина будет представлена ​​двумя хедлайнерскими проектам от ЦСМ Дах.

24 июня в 21.00 на открытие фестиваля состоится онлайн-спектакль ZoomTime ZoomTime [СМУТА]. Стрим можно будет посмотреть также на Facebook-странице Фактов ICTV.

Это новый формат представления в прямом эфире, который позволяет зрителю жить внутри развития событий.

  • Онлайн лайв-перформанс;
  • С английскими субтитрами;
  • Два акта с антрактом.

Пьеса посвящена Смутным временам – периоду, когда все то, на чем раньше строилась жизнь, оказалось неактуальным.

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ZoomTime [СМУТА] — это совместный проект режиссера Влада Троицкого, драматурга и театрального философа Klim и нового поколения актеров ДАХ.

На закрытие фестиваля 26 июня в 21.00 состоится онлайн-спектакль MAKE UP при участии Dakh Daughters.

Онлайн-спектакли можно будет посмотреть только во время стрима, записей не будет.

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