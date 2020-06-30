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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Умер Карл Райнер — актер из фильмов про друзей Оушена

В возрасте 98 лет умер Карл Райнер — легендарный американский комедийный артист, актер, режиссер, продюсер, писатель и певец.

Райнер умер вечером в понедельник в своем доме на Беверли-Хиллз от естественных причин, пишут СМИ.

Умер Карл Райнер - актер из фильмов про друзей Оушена

Биография Карла Райнера

Комик родился и вырос в Нью-Йорке, он был сыном двух еврейских иммигрантов.

Большим прорывом для Райнера стала работа в 1950-х в Шоу Дика Ван Дайка вместе с легендарным комиком Сидом Сизаром. За эту работу он получил пять из девяти Эмми.

Как режиссер Райнер открыл миру комедийного актера Стива Мартина в таких семейных комедиях как Придурок, Мертвые пледов не носят, Человек с двумя мозгами и Весь я.

Райнер и в почтенном возрасте появлялся на большом экране. Импозантный мошенник Сол Блум в уголовной трилогии о друзьях Оушена — это он.

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В июне умер актер Иэн Холм

В июне стало известно о смерти Иэна Холма — звезды Хоббита, Пятого элемента и Чужого.

Холм умер в Лондоне в возрасте 88 лет. Актер мирно скончался в больнице под наблюдением своей семьи.

Источник: People

Фото: Dreamstime

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