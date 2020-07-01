Умер Виктор Проскурин

Советский и российский актер Виктор Проскурин умер в возрасте 69 лет.

О смерти Проскурина сообщила супруга Проскурина Ирина Хонда и музыкант Юрий Метелкин.

— Только что умер мой дорогой друг — заслуженный артист России Виктор Алексеевич Проскурин, — написал он.

Биография Виктора Проскурина

Проскурин родился 8 февраля 1952 года в Казахстане. Профессию актера приобрел в 1973 году, закончив театральное училище имени Б. Щукина.

Широко узнавать Проскурина стали благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме Большая перемена.

Также актер известен ролями Василия Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова Жестокий романс, капитана Александра Блинова в киноленте Выйти замуж за капитана, братьев-близнецов Шолто в Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

В 1982 году актер получил звание заслуженного артиста РСФСР.

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