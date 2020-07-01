Умер Виктор Проскурин

Советский и российский актер Виктор Проскурин умер в возрасте 69 лет.
О смерти Проскурина сообщила супруга Проскурина Ирина Хонда и музыкант Юрий Метелкин.
— Только что умер мой дорогой друг — заслуженный артист России Виктор Алексеевич Проскурин, — написал он.
Биография Виктора Проскурина
Проскурин родился 8 февраля 1952 года в Казахстане. Профессию актера приобрел в 1973 году, закончив театральное училище имени Б. Щукина.
Широко узнавать Проскурина стали благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме Большая перемена.
Также актер известен ролями Василия Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова Жестокий романс, капитана Александра Блинова в киноленте Выйти замуж за капитана, братьев-близнецов Шолто в Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
В 1982 году актер получил звание заслуженного артиста РСФСР.
Читайте: Умер актер Иэн Холм — звезда Хоббита, Пятого элемента и Чужого
Умер актер Карл Райнер
Легендарный американский комедийный артист, актер, режиссер и продюсер Карл Райнер скончался 29 июня в своем доме на Беверли-Хиллз.
Райнер известен по роли импозантного мошенника Сола Блума в уголовной трилогии о друзьях Оушена.
Как режиссер Райнер открыл миру комедийного актера Стива Мартина.