Льготы для культуры: Зеленский внес в Раду неотложный законопроект

Неотложный президентский законопроект о государственной поддержке культуры, туризма и креативных индустрий внесен в Верховную Раду.

Проект закона, который вносит изменения в Налоговый кодекс Украины, облегчает доступ к культурным продуктам как для производителей, так и для конечного потребителя, говорится в объяснении.

Для этого предлагается ввести льготную ставку НДС в размере 7% для спектаклей, экскурсий, кинопремьер и прочего.

Также в законопроекте прописано освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для культурных или туристических проектов.

Кроме того, проект закона предлагает снижение до 7% НДС на распространение и показ фильмов, адаптированных в украиноязычной версии инклюзивного назначения, а также со специальными украинскими субтитрами.

В то же время с 2023 до 2025 года иностранные фильмы с украинским дубляжом, согласно законопроекту, полностью освобождаются от НДС.

Проект закона также продлевает до 2025 года освобождение от НДС операций по поставке и производству национальных фильмов.

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Кабмин выделил миллиард на культуру

8 июля Кабинет министров выделил 1 млрд грн на поддержку культуры и креативных индустрий.

По словам главы Министерства культуры Александра Ткаченко, средства пойдут на внутренний туризм, развитие украинского кино, культурную образованность населения и сохранение культурного наследия.

В то же время Минкульт собирается обратиться к правительству с требованием о выделении дополнительную поддержку. Ранее планировалось, что на культуру и креативные индустрии выделят почти 2 млрд грн.