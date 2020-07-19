PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино

Актриса Марина Макарова умерла на 46-м году жизни

Российская актриса Марина Макарова умерла на 46-м году жизни.

Об этом сообщил 19 июля Костромской камерный драматический театр, в котором работала Макарова.

Причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание, с которым она долго боролась, сообщил художественный руководитель театра.

На лечение Макаровой была собрана большая сумма денег, но вылечить артистку не смогли.

Марина Макарова умерла на 46-м году жизни

Биография Марины Макаровой

Макарова родилась 30 сентября 1974 года в Костроме, а театральное образование получала в Санкт-Петербурге.

В этом городе она закончила государственную академию театрального искусства.

Наиболее известна Макарова по ролям в сериалах Убойная сила, Тайны следствия, Литейный, Фаворский.

Читайте: Актер Ник Кордеро умер от осложнений после Covid-19

Умерла актриса Ная Ривера

8 июля в Калифорнии в США исчезла актриса Ная Ривера после того, как она арендовала лодку для прогулки на ней вместе с сыном.

Через три часа люди начали бить тревогу, потому что увидели в лодке спящего одинокого ребенка.

14 июля полиция нашла тело актрисы и подтвердила смерть Найи Риверы.

Фото: Костромской камерный драматический театр

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка