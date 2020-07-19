Российская актриса Марина Макарова умерла на 46-м году жизни.

Об этом сообщил 19 июля Костромской камерный драматический театр, в котором работала Макарова.

Причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание, с которым она долго боролась, сообщил художественный руководитель театра.

На лечение Макаровой была собрана большая сумма денег, но вылечить артистку не смогли.

Биография Марины Макаровой

Макарова родилась 30 сентября 1974 года в Костроме, а театральное образование получала в Санкт-Петербурге.

В этом городе она закончила государственную академию театрального искусства.

Наиболее известна Макарова по ролям в сериалах Убойная сила, Тайны следствия, Литейный, Фаворский.

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Умерла актриса Ная Ривера

8 июля в Калифорнии в США исчезла актриса Ная Ривера после того, как она арендовала лодку для прогулки на ней вместе с сыном.

Через три часа люди начали бить тревогу, потому что увидели в лодке спящего одинокого ребенка.

14 июля полиция нашла тело актрисы и подтвердила смерть Найи Риверы.

Фото: Костромской камерный драматический театр